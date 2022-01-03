”تسلا” تسلم مليون سيارة حول العالم في 2021

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أنها سلمت في العام 2021 نحو مليون سيارة حول العالم، أي ما يقرب من ضعف الرقم الذي حققته عام 2020.

وقالت "تسلا" في بيان أمس الأحد إنها سلمت في العام المنصرم أكثر من 936 ألف سيارة من جميع الطرازات، في نمو بنسبة 87.4% بالمقارنة مع 2020.

وكانت الشركة حددت لنفسها في يناير 2021 هدف تحقيق زيادة سنوية في عمليات التسليم بنسبة 50% كمعدل وسطي خلال السنوات المقبلة، ما يعني أن أداءها على هذا الصعيد في العام الماضي أتى أفضل بكثير من الهدف المحدد.

والمجموعة التي قررت نقل مقرها الرئيسي من بالو ألتو بولاية كاليفورنيا إلى أوستن (تكساس)، باعت العام الماضي ما مجموعه 911208 سيارة من طرازيها 3 وY، و24964 سيارة من طرازيها الفاخرين S وX (سعر السيارة الواحدة من هذين الطرازين يبلغ 90 ألف دولار و100 ألف دولار على التوالي).

وفي الربع الرابع لوحده من العام الماضي سلمت الشركة 308600 سيارة، بزيادة 0.9% بالمقارنة مع الربع نفسه من 2020.

وكانت الشركة سلمت في الربع الثاني من 2021 ما مجموعه 201250 سيارات، لتتخطى بذلك للمرة الأولى في تاريخها عتبة الـ200 ألف سيارة مسلمة خلال فصل واحد.

ونجحت "تسلا" في أن تتجنب مشكلات الإمدادات العالمية التي عانى منها في الآونة الأخيرة قطاع صناعة السيارات بأسره حول العالم.

وأوضح مؤسس الشركة إيلون ماسك مؤخرا أن "تسلا" تمكنت من التغلب على الكثير من مشاكل النقص في أشباه الموصلات باستخدامها تصميمات شرائح جديدة وإعادة كتابة برامج معلوماتية.

وفي أكتوبر، حصلت "تسلا" على طلبية ضخمة قدرها 100 ألف سيارة كهربائية من "هيرتز" يفترض أن تحصل عليها شركة تأجير السيارات بحلول نهاية العام الجاري.