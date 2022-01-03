شحن شدات ببجي 2022.. طريقة مضمونة وشرعية للحصول على آلاف الشدات

تعتبر شدات ببجي لدى جميع لاعبي اللعبة واحدة من أهم الأشياء التي يجب أن تتوافر لديهم، لكن بعد تداول الكثير من الروابط والمواقع على السوشيال ميديا لجأ الكثير من اللاعبين إلى البحث عن طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، حيث ان الموقع الرسمي هو الموقع الوحيد المعتمد والموثوق به، خاصة مع بدء الموسم التاسع عشر من لعبة ببجي.

والجدير بالذكر أن تلك اللعبة قد تم حظرها في العديد من دول العالم بسبب إنحدارحها تحت مسمى العاب القتال المحرمة دوليًا، لكن هناك الكثير من الدول العربية التي مازالت تسمح بتلك اللعبة، على غرار ذلك فإن شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي هو أمر آمن تمامًا، حيث ان الموقع الرسمي يقوم بإعطاء اللاعب الشدات على الاي دي الخاص به بعد الشحن مباشرًة دون الحاجة إلى انتظار أشخاص للشحن او الدخول على مواقع وهمية وغير صادقة.

شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

يستطيع جميع اللاعبين التعرف على طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي والتي يمكن من خلالها شراء الملابس والأسلحة وغيرها، ومن أحب الأمور إلى اللاعبين عند الشحن عبر الموقع الرسمي أن الموقع يقوم بإعطاء اللاعب العديد من الهدايا، وقد تمت إتاحة إمكانية الشحن للسيزون الجديد “السيزون 19” الحالي والذي قد تم تحديثة منذ أيام قليلة، ويمكن الدفع عن طريق واحد فقط وهو الفيزا كارد.

طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

في الخطوة الأولى انقر على رابط موقع لعبة ببجي الرسمي والذي جاء كالتالي midasbuy.

قم بتسجيل الدخول داخل الموقع.

ستظهر أمامك العديد من الخدمات اضغط على خدمة “شراء”.

ادخل الاي دي الخاص بك في خانة “ادخل كود التعريف الخاص باللاعب”

حدد دولتك لتقوم بتحديد العملة الخاصة بك.

اضغط على “طريقة الدفع” ثم حدد الطريقة الامثل في الدفع لك.

قم بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك ثم اضغط على تسجيل.

سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” واضغط على تم وسيتم ارسال الشدات فورًا على ايميل اللاعب.

أسعار شدات ببجي

بتسال الكثير من محبي لعبة ببجي عن أسعار شدات ببجي موبايل 2022، لسا يجب تحديد الدولة التي يقوم اللاعب الشحن من خلالها حيث يختلف سعر الشحن من دولة لأخرى كما يجب تحديد عدد الشدات التي يرغب اللاعب في شرائها، لذا يجب القيام بتلك الخطوات على الموقع الرسمي حتى يظهر سعر الشدات ومن ثم القيام بالشحن.