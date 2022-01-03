نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي 2022 PUBG Mobile UC بطريقة شرعية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي هي لعبة معركة ملكية حيث يواجه 100 لاعب مع بعضهم البعض من أجل الحياة والموت، بمفردهم أو في فريق. حيث يمكنك القفز بالمظلة من طائرة للهبوط في جزيرة حيث يكون البقاء على قيد الحياة أمرًا مهمًا، والبحث عن أسلحة أو مركبات، والمشاركة في القتال حيث تضيق منطقة اللعب.

شحن شدات ببجي

يشكل UC العملة الافتراضية لهذه اللعبة من Battle Royale على الهاتف. بعبارة أخرى، تعد مفيدة جدًا لعمليات الشراء المضمنة في اللعبة، خاصة للحصول على أسلحة أو حتى جلود ومركبات وعناصر رائعة أخرى. لذلك دعونا نرى كيفية الحصول على PUBG Mobile في لعبة UC دون كسر الحواجز داخل اللعبة.

طريقة الحصول على UC

يتم الحصول على نقاط المعركة أو نقاط المعركة عن طريق اللعب. بمجرد أن تلحق الضرر أو تقتل خصمًا، فإنك تتلقى نقاط المعركة (BP).

يمكن تحويل BPs إلى عملة الافتراضية للهاتف المحمول، أي UC لتحويل BP لUC على PUBG.

يمكنك الانتظار لتحدي مكافأة المقبل من ببجي موبايل.

حيث يتميز هذا الحدث الخاص بعدد من بطولات PUBG.

ثم يجب عليك التسجيل بمفردك في تحدي المكافأة هذا.

حيث يمنح كل لاعب للاعبين نقاط الحرب التي يمكن استخدامها لشراء حزم UC ​​أو العناصر النادرة.

طريقة أخرى للشحن

شارك في بطولات PUBG Mobile. يمكنك كسب UC هناك تتوفر منصات مختلفة لهذا الغرض، بما في ذلك Gamebattles أو Tournament أو GamerzArena.

اربح CUs عن طريق إرسال تدفقات ألعاب الفيديو على PUBG Mobile.

شارك في ألعاب خاصة مع مستخدمي YouTube.

حيث يقدم العديد من مصوري ألعاب الفيديو مباريات لمشتركيهم في غرف خاصة.

ثم في كثير من الأحيان، يكافأ اللاعبون الفائزون بوحدات UC مجانية يتم إرسالها مباشرة إلى حساباتهم.

اكتب “PUBG Mobile Custom Rooms” على YouTube وانقر على مقاطع الفيديو المباشرة للدخول.

شحن شدات الموقع الرئيسي

لآن بعد أن عرفت كيفية الحصول على الكثير من الـUC ، قم بزيارة موقع PUBG Mobile الرسمي.