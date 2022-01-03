تشغيل لعبة سودوكو sudoku.com اون لاين مجاناً للأذكياء فقط

لعبة سودوكو من أفضل العاب الذكاء والتي تعتمد على ترتيب الأرقام بشكل منطقي، حيث تعتبر لعبة sudoku من أكثر الألعاب شعبية حول العالم، وتعتمد اللعبة على ترتيب جداول مكونة من 9*9 خانات بصورة حسابية وواقعية في عملية ترتيب أرقام سودوكو وتنقسم أيضاً هذه الخانات الى 3 مربعات اخرى، كل مربع به ثلاث خانات أفقية ورأسية، وهى تمارين العقل حيث تجعل المستخدم مشغولاً بعمليات حسابية بسيطة يستنتج من خلالها تكملة باقي أرقام الجداول اعتماداً على بعض المعطيات التي تمنحها له لعبة سودوكو الشهيرة، والجدير بالذكر أن الاستمرار في لعبة sudoku تجعل الشخص ذكياً بشكل كبير، نظراً لأن اللعبة تعتمد بشكل كبير على تمرين الدماغ وجعلها واسعة التركيز في استنتاج الأرقام الناقصة التي تمل له الجدول.

لعبة سودوكو sudoku

السودوكو من الألعاب المميزة التي تعمل على قياس ذكاء الشخص حتى أن هناك في بعض الوظائف التي تعتمد بشكل كبير على التركيز والاستنتاج المنطقي ويستخدمون بعض من جوانب لعبة سودوكو في قياس مدى ذكاء الشخص وقوة التركيز التي يمتلكها، وهى لا تتطلب عمليات حسابية معقدة بل يستطيع الإنسان العادي أن يقوم باللعب، وبالتالي نستعرض من خلال هذا التقرير لعبة سودوكو أون لاين حيث يمكنكم اللعب الآن من خلال جهاز الكمبيوتر أو الآي باد أو غيرها من أجهزة الاندرويد والايفون.

تشغيل لعبة سودوكو اون لاين

لا يتطلب الأمر الكثير من العناء لتشغيل لعبة sudoku مجاناً أون لاين سوى الدخول على موقع sudoku.com ومن خلال هذا الموقع يمكنكم لعب سودوكو اون لاين والذي يتوفر بعدة لغات من بينها اللغة العربية ويمكن أيضاً تنزيل لعبة سودوكو على الموبايل من خلال متجر جوجل بلاي بالنسبة لأجهزة الاندرويد أو من خلال متجر ابل ستور لأجهزة الآيفون.

أسرار حل لعبة سودوكو

إذا كنت من محترفي اللعبة فحتماً سوف تستخدم التحليل المنطقي للخانات الناقصة مع الأخذ في الاعتبار المعطيات الموجودة وهى الأرقام الظاهرة في اللعبة، أما إذا كنت من المبتدئين فيمكنك التعرف على النصائح التالية التي تسهل عليك لعبة سودوكو بالتفصيل.