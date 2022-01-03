علوم وتكنولوجيا

تشغيل لعبة سودوكو sudoku.com اون لاين مجاناً للأذكياء فقط

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل لعبة سودوكو sudoku.com اون لاين مجاناً للأذكياء فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل لعبة سودوكو sudoku.com اون لاين مجاناً للأذكياء فقط

لعبة سودوكو من أفضل العاب الذكاء والتي تعتمد على ترتيب الأرقام بشكل منطقي، حيث تعتبر لعبة sudoku من أكثر الألعاب شعبية حول العالم، وتعتمد اللعبة على ترتيب جداول مكونة من 9*9 خانات بصورة حسابية وواقعية في عملية ترتيب أرقام سودوكو وتنقسم أيضاً هذه الخانات الى 3 مربعات اخرى، كل مربع به ثلاث خانات أفقية ورأسية، وهى تمارين العقل حيث تجعل المستخدم مشغولاً بعمليات حسابية بسيطة يستنتج من خلالها تكملة باقي أرقام الجداول اعتماداً على بعض المعطيات التي تمنحها له لعبة سودوكو الشهيرة، والجدير بالذكر أن الاستمرار في لعبة sudoku تجعل الشخص ذكياً بشكل كبير، نظراً لأن اللعبة تعتمد بشكل كبير على تمرين الدماغ وجعلها واسعة التركيز في استنتاج الأرقام الناقصة التي تمل له الجدول.

لعبة سودوكو sudoku

السودوكو من الألعاب المميزة التي تعمل على قياس ذكاء الشخص حتى أن هناك في بعض الوظائف التي تعتمد بشكل كبير على التركيز والاستنتاج المنطقي ويستخدمون بعض من جوانب لعبة سودوكو في قياس مدى ذكاء الشخص وقوة التركيز التي يمتلكها، وهى لا تتطلب عمليات حسابية معقدة بل يستطيع الإنسان العادي أن يقوم باللعب، وبالتالي نستعرض من خلال هذا التقرير لعبة سودوكو أون لاين حيث يمكنكم اللعب الآن من خلال جهاز الكمبيوتر أو الآي باد أو غيرها من أجهزة الاندرويد والايفون.

تشغيل لعبة سودوكو اون لاين

لا يتطلب الأمر الكثير من العناء لتشغيل لعبة sudoku  مجاناً أون لاين سوى الدخول على موقع sudoku.com ومن خلال هذا الموقع يمكنكم لعب سودوكو اون لاين والذي يتوفر بعدة لغات من بينها اللغة العربية ويمكن أيضاً تنزيل لعبة سودوكو على الموبايل من خلال متجر جوجل بلاي بالنسبة لأجهزة الاندرويد أو من خلال متجر ابل ستور لأجهزة الآيفون.sudoku.com

أسرار حل لعبة سودوكو

إذا كنت من محترفي اللعبة فحتماً سوف تستخدم التحليل المنطقي للخانات الناقصة مع الأخذ في الاعتبار المعطيات الموجودة وهى الأرقام الظاهرة في اللعبة، أما إذا كنت من المبتدئين فيمكنك التعرف على النصائح التالية التي تسهل عليك لعبة سودوكو بالتفصيل.

  • إبدأ بالمربعات الصعبة التي تحتوى على ثلاث صفوف وثلاث أعمدة.
  • جرب بتحليل الأرقام واستخدام الأرقام التي لم تستخدم بعد.
  • ابدأ بالمربعات التي بها معطيات اكثر 5 أرقام فأكثر لتسهيل باقي المربعات لك.
%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%AB%D9

الوسوم

error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا