نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت GTA San Andreas للاندرويد الأخيرة Grand Theft Auto: San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت GTA San Andreas للاندرويد النسخة الأخيرة الأصلية والتي تم تطوير كافة محتوياتها . في أسلوب اللعب وإضافة العديد من الأسلحة والسيارات الحديثة . كما أن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas المميزة والتي تم تصميم اللعبة من الداخل . لتكون بعالم أفتراضي الذي يشبه العالم الذي نحيا به . كذلك بجانب أن Grand Theft Auto سان أندرياس تم تصميم الشكل الداخلي لها بالكامل بولاية سان أندرياس الأمريكية . مما يجعل تجربة اللعب في لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس أروع أكثر تشويقاً مما سبق . ذلك بجانب أن تميز نسخة grand theft auto v5 بفضل التطوير الذي تم عليها بالكامل يجعل النسخة الأكثر رغبة في اللعبة . عن النسخ الباقية مثل Grand Theft Auto: Vice city ولعبة GTA Liberty City Stories . ومن خلال المقال سنتعرف علي تفاصيل تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس والمتطلبات الخاصة بتثبيت اللعبة .

تثبيت GTA San Andreas للاندرويد المطورة

سمحت الشركة المنتجة منذ وقت ليس بقليل أن يتم تثبيت GTA San Andreas للاندرويد . علي كافة الهواتف المختلفة ومن المتاجر المتعددة المعتمدة في لعبة GTA V للاندرويد . وتلك المتاجر هي جوجل بلاي وأبل ستور و app store وهو الخاص بهواتف هواوي . كما أن تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد علي الهواتف المتنوعة لها متطلبات ومواصفات محددة لتنجح عملية تثبيت . Grand Theft Auto: San Andreas وذلك لأن كل نوع من الهواتف تختلف متطلبات اللعبة عن الهاتف الأخر . ووفقاً لمواصفات الهاتف علي المتجر المعتمد له . كذلك بجانب أن لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس تقنية ألجرافيك صممت داخلها بشكل عالي فيجب أن تكون هواتف أند رويد حديثة . لكي ما تتحمل تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد .

خطوات تثبيت grand theft auto v5 علي هواتف أند رويد

في بداية الأمر الخاص في تثبيت GTA San Andreas للاندرويد يجب أولاً أن يكون لديك حاب خاص بك علي المتجر . الذي يتوافق مع هاتفك ونتعرف علي الخطوات الخاصة بتثبيت GTA APK علي الهواتف كالتالي :-

أولي خطوات تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas بتسجيل الدخول علي المتجر . كما بعد الدخول للمتجر يتم تسجيل اسم Grand Theft Auto سان أندرياس في مربع البحث . كذلك بجانب تحديد سعر لعبة Grand Theft Auto الذي سيتم دفعه علي المتجر . يجب أختيار طريقة من الطرق المعروضة للدفع علي المتجر الخاصة بلعبة grand theft auto v5 . بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي زر تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس علي الهاتف . تأخذ عملية تثبيت GTA San Andreas دقائق قليلة وبعد ذلك يمكنك ربط اللعبة علي حسابك في فيس بوك . تلك كانت خطوات تثبيت النسخة الرائعة Grand Theft Auto: San Andreas علي الهواتف .

مواصفات الهواتف المتوافقة مع تثبيت لعبة GTA V للاندرويد

تتطلب لعبة GTA V بعض المواصفات الخاصة بالهواتف ليتم تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس . بشكل ناجح علي الهواتف وتلك المواصفات هي كالآتي :-

grand theft auto v5 سان أندرياس ليتم تثبيتها علي هاتفك يجب أن يكون به مساحة فارغة 4GB .

سان أندرياس ليتم تثبيتها علي هاتفك يجب أن يكون به مساحة فارغة 4GB . كما أن تثبيت GTA San Andreas للاندرويد بالهاتف يجب أن تكون به تقنية سناب دراجون 865 بمعالج ثماني النواة .

ذلك بجانب أن تكون المساحة الفارغة في ذاكرة الهاتف العشوائية بقدر 6GB .

أما نظام تشغيل الهاتف يجب أن يكون نظام أند رويد 11.0.1 حتي يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas .

. كذلك فيما يخص هواتف أيفون وتثبيت لعبة GTA San Andreas يجب أن يكون نظام التشغيل IOS 14 .

يجب أن يكون نظام التشغيل IOS 14 . أيضاً بجانب مساحة الذاكرة العشوائية في هواتف أيفون يجب أن تكون فارغة بمقدار 4GB .

تلك المواصفات تختلف عن نسخ Grand Theft Auto: Vice city و لعبة GTA Liberty City Stories .

GTA Liberty City Stories ومواصفات الهواتف ليتم تثبيت اللعبة

بعد أن أشرنا إلي المواصفات الخاصة بالهواتف لتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas . نتعرف علي المواصفات الخاصة بالهواتف لكي ما يتم تثبيت GTA Liberty City Stories كالآتي :-

مواصفات الهواتف لتثبيت GTA Liberty City Stories يجب أن يكون هاتفك به مساحة فارغة 2GB . كما بجانب ذلك يجب أن يكون معالج الهاتف بتقنية رباعي النواة لتثبيت جراند ثفت أوتو 5 ليبرتي سيتي ستورز . أما الذاكرة العشوائية داخل الهاتف يجب أن تكون فارغة بقدر 4GB لنجاح ثتبيت Grand Theft Auto . كذلك بجانب أن نظام التشغيل في هواتف أند رويد يجب أن يكون نظام 9.0.1 لتثبيت لعبة Grand Theft Auto . تلك المواصفات الخاصة بهواتف أند رويد تصلح أن تطبق علي نسخة Grand Theft Auto: Vice city .

تثبيت GTA San Andreas للاندرويد النسخة الأروع بين نسخ جراند ثفت أوتو 5 والتي تم تطويرها بشكل كامل . في مواصفات اللعبة من الداخل وعالم شبيه بالواقعي داخل ولاية سان أندرياس الأمريكية .