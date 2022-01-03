نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5 الجديدة 2022 وشروط اللعبة للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5 ، إذا قررت البحث عن طريقة تحميل Grand Theft Auto V 5 فستجد نتائج بحث متعددة عن طرق تثبيت اللعبة و تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد تحديداً وللايفون أيضاً ولعبة GTA الجديدة لا يقتصر لعبها على الكمبيوتر فقط أو البلاي ستيشن أو الإكس بوكس ولكن أيضاً ستجدها في الهواتف الذكية جوالات الاندرويد وجوالات الايفون بنظام IOS كما أن شهرة اللعبة المعروفة ترجع إلى التصميم الخيالي والعالم الافتراضي الذي تم تصميمه للعبة حيث يعيش المستخدم في اللعبة من عالم مفتوح وتطل نافذته على عالم آخر ملئ بالمهام سواء السرقة أو القتل والمطاردات بين العصابات وما يفرق مقالة عن أخرى هي المعلومات وفي مقالتنا ستجد كل ما تريد معرفته عن لعبة جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد وأنظمة اللعب فيها فتابعونا رواد موقع ثقفني

طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5

كما أطلعناكم في السابق فإن لعبة GTA 5 للاندرويد بها أكثر من نظام للعب حيث هناك نظام اللعب الحر الغير مقيد بمهام معينة لكي تفعلها أثناء اللعب.

ويتوقع الكثير من رواد الألعاب أنه يمكن تثبيت اللعبة من أي موقع إلكتروني يروج لنفسه عبر اللعبة. ولكن تلك المواقع تقوم ببعض التعديلات في برمجة اللعبة ثم تقوم بطرحها مجدداً في الموقع على أساس أنها تحديث جديد.

كما أن هناك طريقة أخرى للخداع وهي برمجة إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas الذي يشبه كثيرا لعبتنا وهي Grand Theft Auto V 5 ويتم طرحه من جديد في المواقع على أساس أنه إصدار V5 ولكن كل ذلك يقع تحت بند الخداع وطرق غير رسمية للحصول على اللعبة حيث أن الطرق الرسمية معروفة للجميع وسنطلعكم عليها أعزائي رواد موقع ثقفني من خلال الموقع الرسمي للعبة.

طريقة تحميل Grand Theft Auto V 5 للاندرويد 2022

في البداية يجب التأكد أن الهاتف متصل بنقطة الواي فاي لان اللعبة كبيرة وأي باقة أنترنت سوف تقوم بأخذها كاملة.

في البداية نقوم بفتح متصفح كروم.

البحث عن موقع ROCK STAR GAME وهو الموقع الرسمي للعبة.

بعد الدخول على الموقع الرسمي يجب أن يتم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الخاص بالزائر.

بعد ذلك نقوم بالبحث من أيقونة البحث عن لعبة GTA 5 للاندرويد .

. ثم بعد الدخول على اللعبة من الداخل واختيار إصدار الأندرويد الخاص بك نقوم بالضغط على قيمة اللعبة والتي تقدر ثمنها بــ35 ريال سعودي ودفعها ببطاقات الائتمان.

وبتلك الخطوات نكون قد قمنا بتثبيت طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد وكل ما عليك فعله الآن هو الاستمتاع باللعب.

تحميل Grand Theft Auto V 5 لجوال الايفون

من المعروف أن جوالات ايفون تحديداً ومنتجات ابل عامة وكل الأجهزة التي تعمل بنظام IOS يفتقدون لطرق التثبيت نظراً لاختلاف نظام التشغيل ولأن معظم المواقع تهتم بالاندرويد إما تكون طرق مخادعة ولكن طريقة الحصول على جراند ثفت أوتو 5 للايفون تجدها هنا حيث أننها نفس الخطوات السابقة ولكن بدلاً من أن نختار اندرويد سنختار ايفون وسيكون الدفع إلكتروني أيضاً وبنفس القيمة.

تحميل جراند ثفت أوتو 5 لهواتف نوفا وهونر وهواوي

هواتف نوفا وهونر وهواوي كما نعلم أنها لا تدعم خدمات جوجل نظراً للمشكلة التي حدثت منذ سنوات قليلة فجعلت جوجل تسحب خدماتها من تلك الهواتف ولكن لا تقلق عزيزي اللاعب وإليك الطريقة

من خلال آب جاليري نقوم بتنزيل متصفح جوجل كروم.

من خلال متصفح كروم نقوم بالبحث عن طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد

ثم يمكننا الدخول على موقع الشركة الرسمي الذي ذكرناه في المقالة سابقاً.

النقر على إصدار اندرويد ودفع قيمته حسب عملة البلد الذي انت فيها.

أشياء يجب توافرها عند تحميل لعبة Grand Theft Auto الجديدة 2022

في البداية يجب أن يكون هناك مساحة ذاكرة كافية حيث أن اللعبة حجمها يصل إلى 6 جيجا بايت.

كما أن الجوال يجب أن يحتوي على ذاكرة عشوائية تكفي ويصل عددها الى 6 جيجا لتشغيل لعبة GTA .

. يجب أن يكون معالج الهاتف ثماني النواة.

من المهم أن يكون معالج الرسوميات بجودة عالية لكي يتم تشغيل اللعبة بدقة وفاعلية كبيرة.

يجب أن يكون إصدار أندرويد هو إصدار 11 ليس أقل من ذلك.

وفي النهاية رواد موقع ثقفني نتمنى أن تكون مقالتنا عن طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5 و طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.