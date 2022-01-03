آبل ايفون طريقة عمل ريستور بخطوات سهلة ومبسطة

يعد هاتف آبل ايفون، أحد أهم الهواتف في العالم كله، نظراً لأنها تمتاز بدقة الأداء وروعة التصميم، ومن حين لآخر يحتاج مالك الهاتف لعمل ريستور، نتيجة لتراجع الأداء، ومن النصائح التي يطرحها خبراء التكنولوجيا، أنه قبل القيام بهذه العملية، لابد من تحميل نسخة جديدة من برنامج أي تونز، من أجل رفع كافة الملفات والوسائط عليه، حيث أن عملية إعادة الضبط تؤدي إلى حذف كافة الملفات، وفي هذه المقالة، سوف نُقدم لكم طريقة مبسطة لعمل إعادة ضبط لهذا الهاتف.

خطوات عمل ريستور لآبل ايفون

هناك عدة خطوات مُتبعة، من أجل عمل إعادة ضبط لجهاز آبل ايفون، وهي:-

فتح برنامج اي تونز المتواجد على الهاتف أو على الكمبيوتر. إذا تم الفتح من جهاز الكمبيوتر يرجى توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام وصلة الشاحن. يتم كتابة الرمز الخاص بالجهاز في المربع الظاهر على الشاشة، وهذا الرمز يكون متواجد

على العلبة الخاصة بالهاتف. الضغط على اسم الجهاز الذي سيظهر لك. اختر استعادة التي ستظهر لك في القائمة. انتظر حتى تتم عملية الاستعادة، وحذف جميع البيانات.

خطوات الاحتفاظ بالبيانات

توجد عدة خطوات لابد من اتباعها قبل القيام بعملية ريستور لآبل ايفون، من أجل الاحتفاظ بجميع بيانات الهاتف دون فقدانها وهي:-

اضغط على إعدادات ثم اضغط على اسم الجهاز. ادخل على تطبيق الآي كلاود. اضغط على النسخ الاحتياطي لآي كلاود. الانتظار حتى تننتهي عملية النسخ الاحتياطي. تتجدد عملية النسخ الاحتياطي كل 24 ساعة.

لماذا نقوم بهذه العملية

تكثرالأسباب التي تؤدي إلى جعل المستخدمين يقومون بعمل ريستور لهواتف آبل ايفون الذين يمتلكوها، فمنهم من يضطر إلى فعل ذلك، بسبب رغبته في القيام ببعض الإصلاحات اللازمة للجهاز خاصةً بعد وقت طويل بدأ أداء الجهاز في التراجع ولايعمل بكفاءة عالية، وقد يؤدي هذا التباطؤ لعدة أمور منها أن يتم حذف جميع البيانات المتواجدة على الجهاز، ومنهم من يضطر إلى هذه العملية بعد أن يقوم بمسح جميع البيانات الخاصة به سواء عن طريق الخطأ أوعن طريق القصد، أو بسبب تلف الملفات الموضوعة على الجهاز.