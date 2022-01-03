مركز غارينا للشحن الحقيقي لجواهر فري فاير من الموقع الرسمي عبر الأيدي ID

مركز غارينا للشحن الحقيقي لجواهر فري فاير Free Fire، خطوات طريقة شحن فري فاير بالموقع الرسمي عبارة عن عدد من الأعمال المتتالية التي يقوم بها اللاعب من اجل الحصول على الديموند الخاص باللعبة من ذخائر وأدوات حرب قديمة وحديثة بحسب ما يريد المستخدم من أدوات للحرب بدون التعرض الى إتلاف الحساب او حدوث ضرر به.

مركز غارينا للشحن الحقيقي

إذا كنت تريد طريقة شحن فري فاير بالموقع الرسمي فان عليك في هذا الصدد استخدام الموقع الرسمي للعبة وهو موقع جارينا الإلكتروني Garena، اذ أن هناك عدد من المواقع الأخرى التي يمكنها الشحن وإعطاء الجواهر ولكنها في مقابل ذلك يمكنها أيضا بسهولة الإضرار بحسابك وبالبيانات الحساب التي تقوم بإدخالها في موقع شحن فري فاير عن طريق id.

خطوات شحن لعبة فري فاير باستخدام الأيدي ID

الدخول عبر الأنترنت في موقع SHOP2GAME

تسجيل الدخول في هذا الموقع سالف الذكر وكتابة البيانات الأساسية.

ثم الضغط على أيقونة اللعبة free fire وكتابة المستوي الذي وصلت إليه في اللعب من مستويات اللعب المتتالية.

قم الآن بتحديد عدد معين للجواهر حتى يتمكن الموقع من توفيرها.

عليك كتابة الأيدي بدقة والذي يعمل على تعريف اللعبة بحسابك.

موقع شحن جواهر فري فاير Garena للشحن الحقيقي

بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل في الموقع الرسمي للعبة free fire

يمكنك الآن كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور التي تحتفظ بها لنفسك في اللعب

كما يجب الحرص في هذا الصدد على تعبئة البيانات اللازمة والتي يكون منها رقم الجوال او الهاتف المحمول.

ثم انتظار رسالة التأكيد التي تصلك على هذا الهاتف كي تقوم بكتابتها في الموقع من أجل تمام التسجيل.

مركز شحن جواهر فري فاير id الرسمي

الأيدي او المعرف الخاص باللاعب من الأمور الهامة التي يجب كتابتها بطريقة صحيحة بداخل موقع غارينا لشحن جواهر فري فاير مع تحديد عدد الجواهر الذي يطلبه اللاعب والدولة الذي ينتمي اليها وإدخال الكود الخاص بها ثم اختيار وسيلة الدفع المرغوب فيها من ضمن الوسائل المتاحة من رصيد الهاتف والفيزا او الكارت البنكي والدفع الفوري الذي يسبق البدء في اللعب.