مجاناً.. أفضل تطبيق لحماية الهاتف من التجسس والاختراقات

يبحث الكثير من المستخدمين خلال هذه الفترة عن تطبيق لحماية الهاتف من التجسس أو الاختراق، وخاصة بعد زيادة التحذيرات خلال الفترة الأخيرة من الكثير من خبراء الأمن، حيث يُساعد التطبيق في اكتشاف اختراقات الهاتف الذكي الخاص بك من عدمه، كما أنه يعمل على تنشيط جدار الحماية من أجل صد هجمات الهاكر أو المخترقين، من أجل التجسس على الهاتف وسرقة العديد من البيانات الصور الشخصية، وقد تصل إلى البيانات البنكية وإفراغ حسابات البنوك الخاصة بالضحية.

أفضل تطبيق لحماية الهاتف من التجسس

زادت خلال الأعوام الأخيرة الهجمات الإلكترونية وخاصة بالتزامن مع مواجهة الحكومات لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وأصبحت الشركات والمؤسسات سوء الكبيرة أو الصغيرة أكثر عرضة للهجمات المدمرة والشرسة بسبب زيادة العمل عن بُعد بالتزامن مع انتشار كورونا، وأصبح من الضرورة التصدي لتلك الهجمات الإلكترونية بشكل قوي من خلال برامج وتطبيقات ومتخصصة لتزويد جدار الحماية على الهاتف.

مع زيادة الهجمات الإلكترونية على العديد من القطاعات بدأ البحث بقوة من العديد من مستخدمي الهواتف الذكية عن حلول أمنية سريعة وقوية من اجل حماية هواتفهم من الاختراقات خلال الفترة القادمة، وهنا يجب على المستخدمين اختيار البرامج المضادة للفيروسات بعناية كبيرة وفائقة من أجل حماية الهاتف الذكي الخاص بهم من الاختراقات المستقبلية، ومنع عمليات السرقة سواء للبيانات الشخصية أو الحسابات المصرفية والتي حذر منها الخبراء عبر رسائل واتساب الأخيرة.

تطبيق Malwarebytes Security

يحرص مجرمي الإنترنت باستمرار خلال الفترة الأخيرة على اختراق الأجهزة الذكية من أجل تحقيق مكاسب مادية كبيرة، أو لجمع معلومات استخباراتية، ويمكنهم شن هجمات إلكترونية مدمرة من خلال برامج خبيثة تستهدف تلك الهواتف الذكية، حيث يتم تثبيتها على تلك الأجهزة والاستفادة منها بشكل يومي وسرقة العديد من المعلومات، ويمكنك الآن تحميل تطبيق مجاني لحماية الجوال من التجسس وهو Malwarebytes Security، ويتم طرحه على متجر جوجل بلاي مجاناً دون دفع أي مقابل مادي، وهو يعمل من أجل تنظيف الفيروسات من الهاتف، كما أنه مضاد للبرامج الضارة، ويُساعد ذلك التطبيق على التخلص من جميع البرمجيات الخبيثة وحماية الهاتف من الاختراق والتجسس خلال الفترة القادمة.