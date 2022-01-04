اشحن ببجي 2022 حالا.. أسهل طريقة للحصول على شدات ببجي pubg mobile من الموقع الرسمي

أسهل طريقة الحصول على شدات ببجي، يمكنك الحصول على شدات ببجي بطريقة سهلة للغاية، حيث أن شدات بابجي تعتبر العملة التي تساعدك على شراء جميع ما يحتاجه اللاعبين من الاسلحة والمعدات، والملابس الملائمة لكل موسم، وذلك بعد إطلاق العديد من المزايا الجديدة في اللعبة، والقوة الخاصة بالسلاح التي لا مثيل لها.

اسهل طريقة للحصول على شدات ببجي

يمكنكم الحصول على شدات بببجي من خلال الدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل 2022 واتباع الخطوات التالية:

عليك في البداية الدخول على موقع الشحن الرسمي

ثم النقر انقر على رابط موقع لعبة ببجي الرسمي والذي جاء كالتالي midasbuy.

بعدها سيتم الدخول داخل موقع شحن ببجي

تحديد دولة اللاعب التي من خلالها سيتم شحن شدات ببحي.

تحديد عدد الشدات المطلوب شحنها

اختيار طريقة الدفع المناسبة للاعب

تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بمالك الحساب ثم االضغط على تسجيل.

سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” واضغط على تم وسيتم ارسال الشدات فورًا على ايميل اللاعب.

بعد اتباع جميع خطوات شحن شدات ببجي 2022 بنجاح يكون بإمكانك الحصول على العديد من النقاط الخاصة بلعبة ببجي واستخدامها في شحن عدد لا مثيل له من الشدات داخل اللعبة، كما يمكنك استخدام هذا في شراء الملابس والأسلحة والمعدات.

تحديث ببجي الجديد

عند قيامك بتحديث لعبة ببجي إلى الإصدار الأخير فيمكنك بكل بساطة أن تحصل على العديد من الخرائط الجديدة التي قامت اللعبة بإطلاقها في الاونة الاخيرة، حيث انك ستجد العديد من شدات بابجي التي تمت إتاحتها للشراء في السيزون الجديد الخاص بك، حيث يمكن لجميع اللاعبين أن يقوموا بتحديث الخرائط الجديدة التي تخص لعبة ببجي لعام 2022، لكي يتمتعوا بالعديد من المميزات التي تقدمها اللعبة.

أسعار شحن شدات ببجي 2022

تتوفر شدات ببجي باسعار متفاوتة من دولة لأخرى، وسوف نعرض سعرها لكم في مصر.