تثبيت ماين كرافت Minecraft 1.8 علي أجهزة الاندرويد

ماين كرافت Minecraft هي اللعبة الغنية عن التعريف وتعتبر من أشهر الألعاب الإلكترونية في الوقت الحالي حيث يبلغ عدد مستخدمين اللعبة حوالي ثلاثة مليون لاعب حول العالم، ماين كرافت هي أحد ألعاب الإبداع وليس لها أهداف محددة وهي لعبة ثلاثية الأبعاد وتعتمد علي تجميع الكتل داخل اللعبة وهي الرمال والمياة وجذوع الأشجار والحديد والذهب والناس ثم تجميع الأشياء المجمعة علي شكل كتل ثلاثية الأبعاد بعد أزالة الألغام ويتمكن اللاعبين من التنقل حول جميع أنحاء العالم ويشمل العالم بها مناطق الصحراء وحقول الثلج والغابات والكهوف وعلي اللاعبين حماية المباني الخاصة بهم من هجمات الحيوات والزومبي ليلا ونتعرف ألان علي طريقة تثبيت ماين كرافت علي أجهزة الأندرويد.

مميزات Minecraft تحديث 1.8 للاندرويد

تتميز اللعبة بوجود جرافيك عالى الجودة ورسومات عالية الدقة. كذلك يمكنك اللعب مع اصدقاء من كل أرجاء العالم عن طريق وضع اللعب عبر شبكة الانترنت. تعمل ماين كرافت علي جميع الاجهزة الذكية الاندرويد وios . لعبة ماين كرافت تتميز ببساطة وسهولة التحكم وإمكانية اللعب في وضع أوف لاين . عدم الشعور بالقضاء على الوقت والإستمتاع باللعبة . كذلك قد بلغ عدد مستخدمي اللعبو اليومي لأكثر من 3 مليون مستخدم يوميا . ويمكنك المساعدة فى تنمية القدرات العقلية والإستفادة من المواد المتاحة. يمكنك اللعب مع كل أنظمة أجهزة الهواتف الذكية أجهزة الأندرويد . إمكانية الإختيار مابين اللعب منفردا أو اللعب مع مجموعة من اللاعبين . تتميز اللعبة بصغر حجمها ومناسبة لجميع الهواتف القديمة . محتوى اللعبة مناسب لجميع الأعمار، والمساعدة فى تنمية الذكاء ومهارات البقاء على قيد الحياة . يمكنك الحصول على الادوات والكتل المختلفة لبدء عمليات الانشاء . وجود الكثير من المميزات الاخري التي سوف تكتشفها من خلال اللعب .

أوضاع لعبة ماين كرافت

البقاء على قيد الحياة (Survival): يجب عليك جمع الكتل التي تسنخدم في البناء سريعا وبناء ملجأ خاص بك قبل قدوم الليل لحمايو نفسك من الحيوانات المفترسة وهجمات الزومبي. الإبداع (Creative): في هذا الوضع تستطيع الوصول إلى جميع الموارد والعناصر في اللعبة من خلال قائمة المخزون، يمكنك تبديل القدرة على الطيران بحرية أو السير في جميع أنحاء العالم إن رغبت في ذلك. المشاهد (Spectator) يسمح وضع المشاهد للاعبين بالدخول والتوغل داخل المكعبات لمشاهدة طريقة اللعب دون تفاعل مباشر.

طريقة تثبيت ماين كرافت لاجهزة الاندرويد