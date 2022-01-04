شركة آيسر تطرح 3 طرازات جديدة من سلسلة حواسيب ”Chromebook” المحمولة

كشفت شركة ”آيسر“ التايوانية لصناعة وإنتاج الحواسيب، عن ثلاثة طرازات جديدة من سلسلة ”لابتوب Chromebook“.

وأشارت الشركة إلى أن الطرازات ستأتي مع تغييرات طفيفة بالمقارنة مع سابقاتها.

Spin 513

يأتي جهاز ”Spin 513“ الجديد بشاشة بقياس 13.5 بوصة، وهي ترقية من شاشة بقياس 13 بوصة تم إصدارها في الموديل السابق.

ويستبدل الجهاز معالج ”Snapdragon 7c Compute SC7180“ بـ ”MediaTek Kompanio 1380″، وهو معالج جديد يأتي أيضا بثمانية أنوية.

ومثل جميع طرازات ”Spin“، يمكن ثني الشاشة للخلف لاستخدام ”Chromebook“ كجهاز لوحي أو الوقوف على سطح مستو في ”وضع يشبه الخيمة“ عند مشاهدة مقاطع الفيديو.

ولاقى الطراز الجديد انتقادات عدة بالنسبة لعمل البطارية، فبدلاً من عمر البطارية الذي بلغ 13.5 ساعة في موديل ”Spin 513“ السابق، يأتي الإصدار الجديد بعمر بطارية يقدر بحوالي 10 ساعات فقط عند الشحن الكامل، وهو تخفيض كبير، وفقاً للنقاد.

وقالت ”آيسر“ إنه سيتم طرح ”Spin 513“ للبيع مقابل 599.99 دولارًا.

Chromebook 315

أما جهاز ”Chromebook 315“ الجديد، الذي تم إصداره لأول مرة في عام 2019، فيأتي بمعالج من شركة ”Intel“ العملاقة.

ويمكن أن يأتي إما مع ”Intel Celeron dual-core N4500“ أو ”Celeron quad-core N5100“ أو ”Pentium Silver N600″مع ذاكرة عشوائية 8 غيغا بايت، وسعتي تخزين 64 و128 غيغا بايت.

يذكر أن الطراز السابق جاء مزودا بمعالج ”AMD A-series“ وشاشة رائعة بقياس 15.6 بوصة، وتم الترويج للجهاز كواحد من أوائل أجهزة ”Chromebook“ التي تأتي مع ”AMD silicon“.

ويحتوي الجهاز الجديد أيضا على لوحة اللمس ”OceanGlass“، تقول ”آيسر“ إنها مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره لتحقيق ”نسيج يشبه الزجاج“، بالإضافة إلى كاميرا ويب ”HDR“ واسعة المجال.

ويحتوي الطراز الجديد على شاشة كبيرة بقياس 15.6 بوصة مضادة للتوهج وعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات، تمامًا مثل سابقتها.

وقالت الشركة إنه سيتم طرح ”Chromebook 315“ للبيع مقابل 299.99 دولارًا.

Chromebook 314

والجهاز الجديد الأخير الذي كشفت عنه ”آيسر“ هو ”Chromebook 314“ وسيأتي بنفس سعر ”Chromebook 315″، لكنه يحتوي على شاشة تعمل باللمس بقياس 14 بوصة مضادة للوهج.

كما أنه يأتي مع نفس الخيارات للمعالجات القائمة على ”Intel“، مع لوحة اللمس ”OceanGlass“، وعمر بطارية 10 ساعات.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي Chromebook 314 على ميكروفونين مدمجين مع تقنية تقليل الضوضاء جنبا إلى جنب مع كاميرا الويب التي من المفترض أن تساعد في تقليل مشكلات الإضاءة المشتتة للانتباه.

وأعلنت ”آيسر“ أن أجهزة ”Chromebook“ الجديدة ستتوفر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في نيسان/ أبريل المقبل، وتصل إلى أمريكا الشمالية في يونيو.

ومن المقرر أن تعرض الشركة التايوانية أجهزتها الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2022) المقررة إقامته غداً الأربعاء في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.