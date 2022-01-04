كيفية تثبيت فيفا 22 على الأندرويد النسخة الأصلية وبأخر إصدار لعام 2022

طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية، يبحث عشاق كرة القدم ومحبي لعبها بشكل إلكتروني على الهواتف عن طريقة تثبيت لعبة فيفا 22، وهي أكثر الألعاب الإلكترونية الخاصة بكرة القدم التي استطاعت أن تحقق نجاح فور صدورها منذ عام 1994 ومازالت تحقق النجاح والشهرة رغم مرور نحو سبعة وعشرين عام، وذلك لأن الكترونيك آرتس الشركة المصنعة للعبة تقوم بتحديث وإجراء تطويرات على اللعبة ثم تعلن عن تنزيل إصدار جديد لها، ولهذا يبحث الكثير عن تثبيت اللعبة وهذا ما سوف نقدمه فيما يلي.

كيفية تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية

تستطيع أن تقوم بتثبيت لعبة فيفا 22 الأصلية على أجهزة الأندرويد وذلك بعد إتباع الخطوات الخطوات التالية.

تسجيل الدخول إلى جوجل بلاي.

عبر مربع البحث قم بكتابة اسم اللعبة فيفا 22 ثم اضغط على رمز البحث.

قم بفتح اللعبة ثم اضغط على كلمة تثبيت، ثم انتظر حتي يتم تحميل اللعبة واضغط على تثبيت.

افتح اللعبة وسوف تجد إشعار داخل اللعبة يطلب البريد الإلكتروني واختيار فريقك المفضل، بعد ذلك اضغط على تأكيد.

يمكنك الآن الاستمتاع باللعبة، كما يمكنك مشاركتها مع أصدقاءك لقضاء وقت ممتع.

أيضاً يمكن مشاركة اللعبة من خلال الفيس بوك وتكوين لاعبين خاصين بك من أصدقاء على الفيس بوك، واختيار الفريق.

فى حال لاحظت أن اللعبة غير مدعومة في البلد التي تكمن فيها فيمكنك الإستعانة ببرنامج vpn وتغيير بلدك لبلد أخرى تكون داعمة للعبة، وبالتالي يمكن تنزليها على جهازك بسهولة، والبدء في اللعب مع الأصدقاء وخوض الكثير من المباريات المختلفة.

أهم المميزات للعبة فيفا 22 الجديدة

لعبة فيفا 22 الجديدة تحتوي على الكثير من المميزات الذي تجعلك ترغب في تثبيتها على الفور وهذه المميزات كما يلي: