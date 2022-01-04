إطلاق سيارة فورد رينجر خلال 2022 كشفت شركة فورد عن سيارتها الجديدة فورد رينجر المقرر إصدارها خلال العام الجاري، والتي تتميز بمحرك ديزل V6، وقد تفرقت عن الإصدار السابق بأن لديها جسم عريض وقاعدة عجلات أطول، كما تتمتع السيارة بتصميم رائع ومتطور، في الواجهة الأمامية توجد مصابيح LED مصممة على شكل حرف C، وكاميرا 360 درجة، ما تم توسيع الكنبة الخلفية لتسع 3 أفراد، أما حجرة المحرك فقد تم توسيعها لاستيعاب المحرك V6 سعة 3 لتر.

المواصفات الداخلية للسيارة فورد رينجر

اختلفت المواصفات الداخلية للسيارة فورد رينجر عن المواصفات الداخلية للإصدار السابق، حيث تم تزويد فورد رينجر بنظام SYNC4 وشاشة تعمل باللمس يتراوح مقاسها ما بين 10 إلى 12 بوصة، ومع حرص الشركة على مواكبة العصر والتطور التكنولوجي تم تزويد الشركة بمجموعة من الأدوات الرقمية، و أتاحت إمكانية التحكم في الإضاءة عن بعد، و نظامين للدفع الرباعي: أحدهما ناقل حركة إلكتروني، والآخر أكثر تطورا، وتحتوي السيارة على 10 سرعات أوتوماتيكية حديثة ومتطورة، وقد طمأنت الشركة قائدي السيارة بوجود وسائل راحة تجعل القيادة أكثر سهولة.

استعراض شركة فورد خلال معرض SEMA

شاركت شركة فورد في معرض SEMA الذي أقيم في لوس أنجلوس بأمريكا، والتي استعرضت خلاله ما يزيد عن 40 شاحنة وسيارة دفع رباعي، ومن أبرز السيارات التي شاركت بها في المعرض:

فورد رينجر