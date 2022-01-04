طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 من الموقع الرسمي GRAND THEFT AUTO

يبحث العديد من عشاق ألعاب الفيديو عن طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 من الموقع الرسمي والتي تعد إحدى أشهر ألعاب الأكشن في التاريخ وتمتلك باعاً كبيراً وقاعدة جماهيرية كبيرة في عالم ألعاب الفيديو، واستطاعت أن تعدد العديد من الأرقام القياسية كأحد أكثر ألعاب الأكشن مبيعاً في التاريخ وأكثر الألعاب مبيعاً في السنوات العشر الأخيرة كل هذه الأرقام وغيرها تعبر على مدى روعة هذه اللعبة والمتعة الكبيرة التي توفرها للأشخاص الذين يمارسونها، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة تحميلها من خلال الموقع الرسمي وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تشغل تفكير المتابعين الكرام.

تحميل جراند ثيفت أوتو 5 من الموقع الرسمي

طُرحت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 إلى الأسواق سنة 2015 على العديد من أنظمة التشغيل مثل مايكروسوفت ويندوز والإكس بوكس والأندرويد وآي أو أس ومنذ هذا التاريخ وشعبيتها في تصاعد مستمر، ويمكنكم الأن تحميلها من خلال الموقع الرسمي والاستمتاع بمغامرة شيقة مملوءة بالإثارة والتشويق والأجواء المفعمة بالحماس، وفيما يلي خطوات تحميلها:

فتح الموقع الرسمي للعبة.

تسجيل الدخول إلى الموقع بعد إنشاء حساب شخصي.

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

الضغط على زر Search.

الضغط على أيقونة اللعبة التي ستظهر في قائمة النتائج.

النقر على زر التحميل.

اختيار الملف الذي ترغب في حفظ اللعبة داخله، ثم قم باستكمال عملية التحميل.

بعد انتهاء التحميل يمكنك فتح اللعبة من خلال الضغط على أيقونة اللعبة التي ستظهر على شاشة سطح المكتب، والاستمتاع بتجربة لعب رائعة في وقت فراغك.

لعبة جراند ثيفت أوتو 5

لطالما حظيت سلسلة GTA أو حرامي السيارات بمكانة خاصة في قلوب عشاق ألعاب الفيديو حيث تجد فيها المهام الخطرة ومطاردات رجال الشرطة الخطيرة، ومختلف أنواع الأسلحة والمركبات التي يمكنك استخدامها، كما تتميز اللعبة بالجرافيك عالي الجودة والتاثيرات الصوتية والبصرية الممتعة فضلاً عن المناظر الطبيعية الخلابة والمحيط المفتوح الذي تستطيع التحرك داخله كيفما يحلو لك، كل هذه المميزات وأكثر ستجدها في أحد أهم إصدارات هذه السلسلة وهي لعبة جراند ثيفت أوتو 5.