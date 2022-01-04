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عمر شويل - جدة مرسيدس تطلق النسخة الأولى من بروجكت مايباخ للطرق الوعرة، مرسيدس هي إحدى الشركات التي تهتم بتصميم وصناعة السيارات وهي شركة ألمانية، وتعد من الشركات التابعة لشركة دايملر، وقد اشتهرت مرسيدس على مر الأعوام بتصنيع الشاحنات والسيارات الفاخرة وسيارات الإسعاف، وفي عام 2018 استطاعت الشركة تحقيق أكبر نسبة مبيعات للسيارات الفاخرة عن طريق بيع 231 مليون سيارة، وأصبحت بعدها من أشهر العلامات التجارية بين الشركات المصنعة للسيارات.

إطلاق سيارة بروجكت مايباخ من مرسيدس

أزالت شركة مرسيدس الستار عن إصدارها الجديد الناتج عن تعاونها المثمر مع المصمم الأمريكي فيرجل ابلوه الذي توفاه الله منذ أيام قليلة، ألا وهي سيارة بروجكت مايباخ التي صممت خصيصا لتناسب الطرق الوعرة والخطيرة، حيث تم تصميم إطارات السيارة لتكون سميكة وقوية تناسب التضاريس المختلفة، كما يوجد بالسيارة خلايا شمسية أسفل المحرك تعزز من قيادة السيارة، ومن الجدير بالذكر أن سيارة بروجكت مايباخ موجودة في متحف ميامي، وأكدت الشركة أن التصميم الجديد سيجسد تصميم بروجكت مايباخ.

أنواع سيارات مرسيدس

أنواع سيارات مرسيدس، نعرض لكم بعض أنواع سيارات مرسيدس التي أصدرتها خلال الأعوام الماضية.

مرسيدس AMG GT

تعد سيارة AMG GT إحدى السيارات الرياضية التي أطلقتها مرسيدس، والتي تمتلك محرك سعة 4 لتر بقوة 456 حصان، وتصل سرعة السيارة إلى 100 كم خلال 3 ثواني وتبلغ أقصى سرعة لها عند 310 كم / س.

مرسيدس بنز إس إل

ترجع الفكرة في تصميم سيارة بنز إس إل إلى المستورد الأمريكي ماكس هوفمان، حيث أنها مناسبة بشكل كبير لمحبي السيارات من الفئات العالية.

مرسيدس بنز جي إل إيه كلاس

قامت مرسيدس بإطلاق السيارة عام 2013،وهي سيارة رياضية مزودة بنظام دفع أمامي، أو رباعي، وهي تنافس BMW، Q3.