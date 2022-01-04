نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شحن جواهر فري فاير بال ID بطريقة شرعية احصل على 6000 جوهرة يومياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط شحن جواهر فري فاير بال ID تعد لعبة Free Fire واحدة من أكثر الألعاب الفيديو شهرة في الوقت الحالي، وتتميز هذه اللعبة بميزات خاصة وهذا سبب شهرة اللعبة، وتعد إحدى هذه الميزات ما يعرف بجواهر Free Fire، حيث تُستخدم هذه الجواهر في فتح الكثير من الميزات الفريدة في اللعبة، لذا فهي خطوة مهمة للعديد من مستخدمي اللعبة وسنتحدث إليكم عن كيفية شحن الجواهر بدون أرقام هاتفية.

رابط شحن جواهر فري فاير بال ID بطريقة شرعية

يمكن للعديد من المستخدمين الحصول علي Free Fire للحصول على شحن 1000 من جواهر فري فاير عن طريق الـ ID، وذلك عند القيام بما يلي:

يجب على اللاعب تسجيل الدخول أولاً إلى موقع shop2game.

ثم ينتقل إلى الصفحة الرئيسية للعبة.

يتطلب الوصول إلى رمز اللاعب.

ثم كتب اسم البلد الذي عاش فيه.

يختار المستخدم طريقة الدفع.

يقرر اللاعب أيضًا عدد شحن الجواهر التي يحتاج إليها.

موقع شحن جواهر فري فاير

يمكن للكثير من الناس شحن جواهر فري فاير بواسطة:

تسجيل الدخول إلى موقع الويب (CAZONIX.COM).

ثم يكتب اللاعب اسمه وهويته في لعبة Free Fire

ثم حدد نوع هاتفك iPhone أو Android

سيتم بعد ذلك فتح صفحة جديدة لها، وتطلب منها تحديد كل جوهرة.

يتم فتح صفحة جديدة، انقر فوق الفتح الآن.

سيكون لها العديد من المهام والواجبات.

ثم يقوم بإدخال رقم الهاتف لمدة 20 دقيقة وسيتم تحصيل 60.000 جوهرة.

أكواد شحن جواهر فرى فاير 2022

هناك العديد من الأرقام التي يمكن للاعب استخدامها في لعبة فري فاير وستساعده على الفوز وعبور العديد من المستويات: