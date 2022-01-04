نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد كاملة 2022 من لعبة GTA V للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد ، عالم أفتراضي مفتوح ملئ بالمغامرات والأكشن وحرب عصابات تدوم طويلا تعمل بنظام ثلاثي الأبعاد. وذلك منذ إحدى عشر عاما منذ عام 2010 حيث من ذلك الوقت حدث طفرة كبيرة في عالم التقنيات التكنولوجي وبرمجيات اللعبة من قبل شركة ROCK STAR GAME. وتتصدر GTA: San Andreas قائمة الأرقام القياسية في موسوعة جينيس حيث أنها أول لعبة وصلت لنسبة مبيعات تخطت مليار دولار في وقت ضئيل. وبعد ذلك الوقت لا تكتفي روك ستار جيم بإصدارات الكمبيوتر والبلاي ستيشن فقط. بل قامت مؤخرا بعمل نسخة للجوالات المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد كما تم عمل نسخة أيضا لأنظمة IOS. كما تتمتع أيضا إصدارات لعبة GTA V للاندرويد والايفون. بتصميم كبير خيالي ولكن ليس مثل تصميمات الكمبيوتر والبلاي ستيشن والتي تعمل بجودة أعلى من الهواتف. واليوم عزيزي القارئ سوف نقوم بعرض طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس. النسخة الأصلية 2022. كذلك سنعرض أيضا شروط ومتطلبات GTA V APK. للتشغيل السليم للإصدار الخرافي فتابعوا معي التالي.

Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد كاملة 2022

دعونا أولا نتحدث قليلا عن اللعبة وعن المدينة التي تستضيف أحداث اللعبة. حيث أن لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس تدور أحداثها في شوارع ولاية سان أندرياس الأمريكية التي تم بناؤها على لوس أنجليوس. وبينها وبين المدينة الثانية جزء كبير من الطرق ومعسكرات الجيش الأمريكي. حيث أن المدينة الثانية سان فييرو والتي أسمها الحالي في الحقيقة سان فرانسيسكو. والمدينة الثالثة لاس فينتروس وهى الآن لاس فيغاس. كما هناك جزء كبير من الصحارى والأراضي الزراعية داخلة لعبة GTA: San Andreas. ويقوم بهذه المهام ثلاثة أشخاص يمكن اختيار بينهم كما يمكن بلعب الثلاثة أشخاص دفعة واحدة. كذلك يمكن أن يلعب المستخدم بنظام اللعب الحر بدون تقييده في المهام. ولتثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas يجب متابعة الفقرة التالية.

خطوات تحميل GTA: San Andreas للهواتف نسخة 2022

Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد ليست متاحة على محرك بحث جوجل وتحديدا المواقع الإلكترونية التي تقوم بالتعديل في اللعبة وإصدارها مرة أخرى علي أنها التحديث الأصلي الجديد بطريقة مجانية. وذلك بمقابل بعض الشروط التي يتم الموافقة عليها من قبل الزائر الذي يريد الحصول على GTA V APK. وهي شروط الوصول إلي بيانات الجوال كذلك بيانات الدفع المدونة في الجوال ويتم سرقة البيانات الخاصة بالذي يريد اللعبة. ولكن الخطوات التالية هي الخطوات الرسمية لعام 2022 للحصول على اللعبة.

يجب تشغيل شبكة WIFI والاتصال بخدمة الأنترنت.

ثم من خلال برنامج جوجل بلاي نبحث عن GTA: San Andreas في شريط البحث.

في شريط البحث. سيتم ظهور بعض النتائج والتي منها سان أندرياس، لعبة Grand Theft Auto: Vice city ، وليبتري سيتي ستوريز، وتشينا تاور، جراند ثفت أوتو III. ويجب اختيار سان أندرياس.

، وليبتري سيتي ستوريز، وتشينا تاور، جراند ثفت أوتو III. ويجب اختيار سان أندرياس. بعد الدخول على اللعبة من الداخل يتم النقر على تثبيت وسيتم تحويلك إلى صفحة الدفع الإلكترونية الخاصة بجوجل بلاي لدفع قيمة اللعبة 30 ريال سعودي وبالجنية المصري 130 جنيه مصري.

والآن بعد الإتمام من الدفع سيتم تثبيت لعبة GTA V للاندرويد النسخة الأصلية على الجوال.

متطلبات تشغيل النسخة الأصلية كاملة من لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس

الاستمتاع باللعبة ليس بمقابل ويجب على الذي يريد لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد التأكد من إمكانيات هاتفه قبل الدفع وتخيب أمال أستخدام اللعبة على الجوال. وعلى الهاتف الذكي أن يحتوى على شروط كبيرة والتي سنعرضها في السطور التالية وذلك لتشغيل GTA V APK.

يجب توافر سعة التخزين داخلية في الهاتف 5 جيجا بايت. بجانب بعض التحديثات التي ستصل اللعبة إلى 10 جيجا بايت.

كذلك الذاكرة العشوائية 6 جيجا وذلك الحد الأدنى لتشغيل اللعبة بسرعة مناسبة.

لعبة GTA V الأصلية تسحب إمكانيات أداء الجوال فيجب أن يكون البروسيسور (المعالج) من الفئة التي تعمل بنظام ثماني النواة.

GPU ADRENO معالج للشاشة قوي لجودة ووضوح كبير.

نظام الأندرويد يجب أن يكون إصداره 11. كما سيتم تشغيل أيضا GTA: San Andreas على أندرويد 12 الحديث.

وهنا قد وصلنا لنهاية مقالتنا والتي قمنا فيها بعرض طريقة تحميل Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد. كما عرضنا أيضا شروط ومتطلبات النسخة الأصلية 2022 من لعبة GTA V للاندرويد. نتمنى لكم عاما سعيدا ملئ بالفرح كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.