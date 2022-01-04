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عمر شويل - جدة أفضل تطبيقات الترجمة للاندرويد لكل محبي تعلم مجال الترجمة والغوص بعالم اللغات المذهل، حيث تساعد تطبيقات الترجمة على تسهيل عملية تعلم اللغات بمختلف مفرداتها وتعبيراتها الرسمية والدارجة في الحياة اليومية، ومع تزايد أعداد تطبيقات التواصل الإجتاعي أصبحت الحاجة لتعلم اللغات أمر ممتع وشيق وخاصةُ مع إنتشار تطبيقات المحادثة مع السكان الأصليين والمتحدثين باللغة المستهدفة، ولذلك جمعنا لكم أفضل برامج الترجمة التي تعمل على ترجمة العبارات والمفردات لأكثر من 100 لغة مختلفة، والتي تعمل بدورها على أجهزة ألأندرويد Android وأجهزة أبل التي تعمل بنظام iOS ويمكنكم تحميلهم بشكل مجاني من متجر جوجل بلاي Google Play Store أو من متجر ابل App Store والإستمتاع بتعلم الترجمة بسهولة في أي وقت وأي مكان.

أفضل تطبيقات الترجمة للاندرويد

تساعد تطبيقات الاندرويد للترجمة على التواصل مع المتحدثين الرسميين باللغة المراد تعلمها، وتوفر حصيلة لغوية مذهلة للراغبين في احتراف مجال الترجمة، كما طورت أغلب تطبيقات الترجمة لكي تقدم للمستخدم أفضل صيغة ترجمة إلى جانب أن أغلبها قابل للتعديل في حالة الرغبة بإضافة صيغة ترجمة أفضل، ويعمل عليها أغلب المحترفين بمجال الترجمة، كما يمكن للمتعلم التحدث بطلاقة من خلال ترجمة عبارات اللغة المستهدفة والإستماع إليها من خلال خاصية الإستماع الصوتي للعبارات المترجمة، مما يساعد على طلاقة لسان المتعلم وتطوره بسرعة كبيرة في رحلة احتراف اللغة المتعلمة.

تطبيق ترجمة جوجل Google Translate

تتيح شركة جوجل للمستخدمين بجميع أنحاء العالم تطبيق ترجمة جوجل، الذي يجمع أكثر من 100 لغة ما بين المصطلحات واللغويات والمفردات والتعبيرات، ويمكن تنزيله واستخدامه بشكل مستمر على الهاتف الذكي واستخدامه أينما كنت، كما يساعدك تطبيق Google Translate على الترجمة الفورية للنصوص المصورة، فلست بحاجة لكتابة نص الترجمة بل كل ما عليك فعله هو تصوير النص المستهدف في أي مكان وتحديد اللغة، ومن ثم ضغط ترجمة وبالتالي تحصل على الترجمة الفورية، ولذلك فهو خير مساعد في الرحلات الخارجية لأي دول العالم، كما أنه متاح بشكل مجاني لجميع المستخدمين.

تطبيق UDictionary Translator للترجمة

يعد من أشهر تطبيقات الترجمة والمستخدمة على نطاق واسع حول العالم، فهو بإمكانه ترجمة النصوص بأكثر من 12 لغة مختلفة، كما أنه يعمل فقط من خلال خاصية إدخال الصوت فقط دون الحاجة للضغط على أي من الأيقونات الخاصة بالترجمة، كما أنه مطور ليستبعد الأخطاء المسببة لسوء الفهم، ولذلك يمكنك الإعتماد عليه في عملية الترجمة الفورية والتواصل مع المتحدثين باللغة المستهدفة بكل سلاسة، وذلك إلى جانب العديد من المزايا، فهو من أفضل تطبيقات تحسين وتطوير اللغة، بحيث يعرض لك بشكل يومي تعبيرات ومصطلحات اللغة، بالإضافة إلى أشهر ألأخطاء اللغوية والفرق بين المفردات المختلفة.

نتابع معكم كل ما هو جديد في تطبيقات الاندرويد المجانية والمدفوعة، والمتوفرة على متجر جوجل بلاي المتاح على أجهزة الأندرويد، وأجدد التحديثات وشرح برامج وتطبيقات الاندرويد المختلفة فتابعونا.