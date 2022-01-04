موقع قارينا فري فاير للشحن بالأيدي آلاف الجواهر جارينا الرسمي garena.com free fire

حظيت لعبة فري فاير على أكثر من مليار مستخدم حول العالم، وهؤلاء يبحثون عن كيفية دخول موقع قارينا فري فاير للشحن بالأيدي والحصول على جواهر اللعبة التي تعد عملة الشراء لكل ما يحتاج إليه اللاعب داخل لعبة القتال الشهيرة، والتي تحتاج خلالها على خرائط وأسلحة وملابس كي تدخل المنافسة مع 50 لاعب سواء كنت منفردا أو تكوين فريق مكون من 4 ضد 4، مع بداية اللعبة والهبوط بجزيرة من الجزر، ثم تبحث عن الأسلحة والأدوات التي تعثر عليها بالجزيرة عند اختيارك لمنطقة آمنة تستطيع الحماية والاختباء بها من أعين الأعداء، ولذلك نشرح لكم كيفية الحصول على جواهر فري فاير رسمية وبطريقة آمنة عن طريق الحساب.

موقع قارينا فري فاير للشحن بالأيدي

تستطيع الحصول على جواهر فري فاير عن طريق موقع غارينا فري فاير الرسمي، وذلك بالدخول على الموقع الرسمي جارينا بحساب الأيدي اللاعب، وخطوات بسيطة يتم استكمالها حتى تجد الجواهر داخل الحساب في اللعبة العالمية free fire، وهذا يتم بسهولة بالخطوات التالية:

الدخول على موقع shop2game.com/app.

ثم تختار الدولة التابع لها من الشريط العلوي للموقع.

بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول، وتختار معرف اللاعب.

تقوم بملء الخانات المطلوبة لاستكمال الدخول على حساب اللاعب.

أصبحت داخل الموقع المرتبط باللعبة، وهنا تختار شراء جواهر.

وتحدد الكمية المطلوبة، ثم تختار وسيلة الدفع المتاحة.

وفي ثواني عندما تدخل اللعبة ستجد كمية الجواهر بحسابك لشراء ما تحتاج إليه.

خطوات تنزيل فري فاير التحديث الجديد 2022

التحديث الجديد في لعبة جارينا فري فاير يتسم بمزايا جديدة مثل خريطة جديدة، وعاصفة ثلجية بدأت أواخر شهر ديسمبر 2021، يحاول الناجون حماية أنفسهم من البرد الشديد، ومن الجديد في هذا التحديث:

كلاش سكودا الموسم العاشر، مع إتاحة الذئب الوحيد لفترة محدودة.

تتوافر رتبة جديدة (ماستر).

ومتاح التوفيق بين الأرض الجرف.

مركز غارينا فري فاير للشحن السريع

لعبة جارينا فري فاير من ألعاب الفيديو الخاصة بالحرب والقنص، وتمنح اللاعبين استبدال اكواد فري فاير التي يحصلون عليها مكافئات وهدايا، منها تشتري معدات وإمكانيات تساعدك خلال مدة 10 دقائق كي تحقق الانتصار والفوز على الأعداء، حيث الفوز بهذه اللعبة هي بقاءك حيًا حنى النهاية، وهذا يكون بحصولك على أسلحة تدافع بها وتحميك من شر الأعداء، ومركز جارينا الرسمي تقوم بالشراء منه ولا تنساق وراء من يذكر شحن جواهر مجانية دون وثوق في الموقع وحماية حسابك، بينما غارينا هو موقع اللعبة الرسمي.