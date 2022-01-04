تعرف على طريقة تحميل لعبة MINE CRAFT ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكي

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت تعد لعبة ماين كرافت أحد أشهر ألعاب المغامرة في التاريخ نظراً لمميزاتها المتعددة وإثارتها الكبيرة فهي من ألعاب الفيديو الممتعة للغاية والتي تضفي على الأجواء الإثارة والتشويق بفضل مهامها المتعددة ومواصفاتها العالية، ولهذا يتساءل العديد من عشاق ألعاب الفيديو عن طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وهو ما سنسلط عليه الضوء من خلال مقال اليوم وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تشغل تفكير المتابعين الكرام.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر

صدرت لعبة ماين كرافت سنة 2011 من قبل شركة مايكروسوفت بعد أن قامت بشرائها من مبرمج سويدي الجنسية، وقد نجحت اللعبة في تحقيق نسب مبيعات قياسية منذ اليوم الأول من إصدارها إلى أن أصبحت أكثر الألعاب مبيعاً في التاريخ، وهي عبارة عن لعبة ثلاثية الأبعاد تقوم على تنفيذ مجموعة من المهام مثل البناء وتجميع الموارد وقتال الوحوش التي تهاجم أثناء الليل، وتتميز اللعبة بأنها لعبة جماعية يمكنك ممارستها مع العديد من اللاعبين الآخرين بالإضافة إلى أنها لعبة ذات محيط مفتوح يتيح لك التحرك بحرية، ويمكنكم تحميلها الأن على أجهزة الكمبيوتر من خلال الخطوات التالية:

فتح الموقع الرسمي لمايكروسوفت وتسجيل الدخول.

كتابة اسم اللعبة في صندوق البحث ثم الضغط على زر Search.

فتح الصفحة الخاصة باللعبة ثم الضغط على زر التحميل ولكن قبل ذلك عليك تسديد قيمة اللعبة والتي تبلغ حوالي 99 دولار.

بعد انتهاء عملية التثبيت يمكنك فتحها من خلال الضغط على أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

تحميل لعبة ماين كرافت على الهواتف الذكية

إحدى أهم مميزات لعبة ماين كرافت أنه يمكن ممارستها على الهواتف الذكية بنظامي الأندرويد وآي أو أس، استمتع الآن بتجربة فريدة من الإثارة والتشويق وذلك من خلال تحميل لعبة ماين كرافت على الهاتف الذكي من خلال الخطوات التالية: