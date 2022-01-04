تردد بين سبورت 1 و 2 المفتوحة 2022 طريقة تنزيل بين سبورت على النايل سات الجديد

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عمر شويل - جدة تردد بين سبورت 1 و 2 المفتوحة 2022 طريقة تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت على النايل سات الجديد، من المعروف أن مجموعة قنوات بين سبورت المفتوحة سوف تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية التي سوف تقام خلال الأيام القليلة المقبلة، لذا نتناول اليوم طريقة فتح بين سبورت المفتوحة بالمجان خلال عدة دقائق بطريقة مضمونة وناجحة، تردد بين سبورت 1 و 2 المفتوحة 2022 طريقة تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت على النايل سات الجديد.

تردد بين سبورت 1 و 2 المفتوحة 2022

كل ما عليك هو النقر من خلال ريموت الكنترول على زر القائمة الرئيسية أو MENU، حيث تظهر عدة أيقونات يتم إختيار أيقونة التركيب عن طريق التوقف عند الأيقونة والنقر على زر OK، حيث تظهر قائمة بها عدة خيارات قائمة الأقمار الصناعية، ضبط المحرك، ضبط الهوائي، قائمة الترددات وعدة خيارات أخرى، لكي نتمكن من إضافة تردد قناة بين سبورت المفتوحة يتم إختيار قائمة الترددات، حيث تظهر قائمة بكاف ترددات جهاز الإستقبال يتم التأكد في البداية من أن القمر الصناعي هو النايل سات.

إضافة التردد في النايل سات الجديد 2022

بعد التأكد من أن القمر الصناعي هو النايل سات الجديد 2022، نجد في أسفل القائمة أربعة أيقونات يتم التحكم فيها من خلال الريموت كنترول لكل أيقونة لون متواجد ما يماثله في الريموت كنترول، تلك الأيقونات هي التحرير، البحث، الحذف و الإضافة يتم النقر على زر الإضافة حسب اللون والذي يختلف من جهاز لأخر، يتم فتح قائمة إضافة التردد يتم إدخال بيانات التردد ( 11013 )، معدل الترميز ( 27500 ) و الإستقطاب أفقي بعد إدخال البيانات يتم النقر على زر OK.

تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت

يتم وضع علامة صح أمام التردد الذي تم إدخاله ثم النقر على اللون الخاص بأيقونة البحث عن الريموت كنترول، ثم تظهر قائمة يتم تغيير بحث عن الشبكة إلى غلق و نوع القناة مجانية ثم النقر على OK ليس ل تنزيل جميع القنوات ولكن يتم تنزيل قنوات بين سبورت المفتوحة فقط خلال أقل من دقيقة، قدمنا لكم اليوم تردد بين سبورت 1 و 2 المفتوحة 2022 طريقة تنزيل مجموعة قنوات بين سبورت على النايل سات الجديد.