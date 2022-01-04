نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Busy Area.. خدمة جديدة رائعة طال انتظارها على خرائط جوجل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق خلال الفترة القليلة الماضية محرك البحث العالمي “جوجل” خدمة جديدة رائعة إلى خرائطها الشهيرة، التي يستخدمها ملايين العملاء في جميع دول العالم، حيث تُخبر تلك الخدمة جميع العملاء المستخدمين بحجم الازدحام في الأماكن الذين يبحثون عنها أو القريبة منهم، وأطلق عملاق محركات البحث عليها اسم “Busy Area”، ويمكنك الآن كمستخدم الاستمتاع بها وبجميع الخدمات التي تقدمها خرائط جوجل لجميع مستخدميها الكرام، من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة التحكم اللوحية.

منطقة مزدحمة خدمة جديدة من خرائط جوجل

تظهر تلك الخدمة الرائعة التي أطلقها محرك البحث العالمي للأماكن المزدحمة القريبة من المكان المتواجد فيه، حيث أنها تخبرك بالعديد من التفاصيل الهامة التي سوف نكشفها لحضراتكم في هذا المقال، حيث يظهر فوق تلك المناطق التي يوجد بها ازدحام عبارة “منطقة مزدحمة”، وتُساعد تلك الخدمة جميع الأشخاص الذين يخططون في المستقبل للتحرك سواء لتناول الطعام في أحد المطاعم أو التسوق من خلال المحلات أو زيارة أحد الأصدقاء، أو أي تحركات في تلك المناطق منعاً للتأخر، ويمكنك الوصل إلى من خلال هواتف أندرويد وأيفون والأجهزة اللوحية.

حيث يقوم المستخدم بالضغط على العلامة الموجودة في المناطق المزدحمة “منطقة مزدحمة”، سوف يظهر خلال ثواني بسيطة جدول يوضح للمستخدم تفاصيل الزحام الموجود في تلك المنطقة، كما أنه سوف يكشف العديد من المطاعم والمحلات البارزة والموجود في ذلك المكان المزدحم، حيث أكد محرك البحث لجميع متابعيه قائلاً:

“لقد دمجنا اتجاهات الازدحامات الحية في منطقة ما، مثل المتاجر والمطاعم والحدائق والمقاهي وغير ها، لتحديد مستوى الازدحام العام في تلك المنطقة”.

وأوضح محرك البحث جوجل أن المؤشرات التي سوف تظهر في تلك المناطق المزدحمة ستعلن عن كم هى مزدحمة في العادة، وعندما يكون المستخدم قريب منها في أكثر أوقاتها ازدحاماً ستظهر العبارة التي أشرنا لها في بداية المقال وهى ” منطقة مزدحمة”، وهى من الخدمات المفيدة للغاية لجميع المستخدمين خلال هذه الفترة، وخاصة عندما يكون الشخص في عجلة من أمرة ويريد قضاء العديد من أموره في أسرع وقت، حيث أن التحرك في المناطق قليلة الازدحام يكون أسهل بكثير من المناطق مرتفعة الازدحام.