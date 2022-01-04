تثبيت بيس 22 اخر تحديثات efootball 2022 المنتخبات والدوريات العربية

بيس 22 تتمتع اللعبة بشهرة واسعة في عالم ألعاب كرة القدم لألعاب الفيديو جيم وكانت بداية اللعبة عام 2022 علي يد عملاق الألعاب الإلكترونية اليابانية كونامي وتم إصدار حتي الان 18 جزء من السلسة حتي تغير أسم اللعبة رسميا في الأصدار الأخير الي efootball وحققت السلسة إلي الآن مبيعات فاقت عدد مائة مليون نسخة وتعمل النسخة علي العديد من منصات الألعاب مثل بلاي ستيشن وإكس بوكس وويندوز ومؤخرا علي نظام الاندرويد وأي أو أس وتعتبر من أشهر ألعاب كرة القدم إلي جانب لعبة فيفا fifa 2022 وسوف نتعرف معكم ألان من خلال هذا المقال علي مميزات لعبة بيس 22 والشروط اللازمة لتشغيل اللعبة علي هواتف أندرويد.

مميزات لعبة efootball 2022 الجديدة

تعتبر اللعبة أحد أفضل ألعاب كرة القدم بجوار لعبة فيفا من حيث الواقعية وتقديم كرة قدم حقيقية.

كذلك يقوم اللاعب باختيار الفريق المفضل لة و يقوم بالتدريب وعمليات شراء اللاعبين.

كذلك تحتوي اللعبة علي التعليق الصوتي بعدد من اللغات الحية مثل الأنجليزية والفرنسية ولكن تزال لا تدعم التعليق العربي.

أيضا يمكنك اللعب مع أصدقائك عن طريق الربط بين هاتفين عن طريق البلوتوث.

كذلك تتميز اللعبة بجرافيك عالي مع رسومات ثلاثية الأبعاد.

أيضا يمكن اللعب مع أي منافس حول العالم عن طريق الانترنت والمنافسة علي البطولات.

كذلك تسطيع اللعب منفردا في وضع الاوف لاين بدون انترنت.

أمكانية اللعب عن طريق الهاتف أو عن طريق وحدة تحكم خارجية.

من خلال اللعبة تستطيع الدخول في جميع البطولات أيًا كان نوعها، حتى وإن لم تكن متواجدة في دولتك مما يجعلك تستمتع لأطول وقت ممكن عند ممارسة اللعبة.

بالإضافة إلى أنك يمكنك شراء اللاعبين الذين تريدهم، وتُفضلهم مقارنةً بالأخرين، ومن ثم يمكنك وضعهم في فريق واحد.

بالنسبة لطريقة الشراء فإنها تتشابه مع الطريقة الواقعية حيث أنك تستطيع شرائهم كما تقوم الأندية الكبيرة والعالمية بفعل ذلك.

المواصفات المطلوبة لتشغيل بيس 22 للاندرويد

يجب توفر مساحة لا تقل عن 3 جيجا بايت علي هاتفك.

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت فيما أعلي.

نظام تشغيل أندرويد 5.1 أو أعلي.

طريقة تثبيت بيس 22 علي الاندرويد