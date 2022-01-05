اشحن شدات ببحي حالا.. طريقة شحن شدات ببجي pubg mobile uc عبر الموقع الرسمي 2022

شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي 2022، يبحث الملايين من محبي لعبة ببجي حول العالم عن طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي 2022، خاصة بعد وجود العديد من المواقع العير رسمية، لذا سنوفر لكم خلال هذا المقال الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي موبايل بطريقة مضمونة وآمنة.

يذكر أن لعبة ببجي واحدة من الألعاب الحربية التي تجذب جميع الشباب في الأعمار المختلفة، وذلك بسبب فهمهم لعقلية الشباب والألعاب المفضلة لهم، حيث أن لعبة ببجي قم تم تصميمها بحرفية كبيرة لتناسب الكبار والصغار، حيث أنها تعتمد على القتال والحرب، بالإضافة إلى ذلك فإن اللعبة تنمي ذكاء الشباب عن طريق سرعة البديهة أثناء سرعة قتل اللاعبين من الفرق الاخرى، ويكون ذلك عن طريق تكوين فريق متعاون ليقضوا على باقي الفرق والفوز بالمركز الأول.

شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي 2022

يمكن لجميع لاعبي ومحبي لعبة ببجي أن يقوموا بشحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي 2022 ليضمنوا أن الشدات حقيقية وغير وهمية، وذلك مثلما يفعل الكثير من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تعرض الكثير من اللاعبين للنصب بسبب إعطاء رقم الفيزا كارد او تحويل اموال للشخص ثم يقوم بحظر حساباتهم لكي لا يستطيعوا الوصول اليه ويقوم بسرقتهم، لذلك فإن أمن طريقة لشحن الشدات هي أن تكون بنفسك ومن خلال الموقع الرسمي للعبة.

خطوات شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي 2022

اولًا قم بالدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي والذي جاء كالتالي midasbuy.

سجل الدخول داخل الموقع او قم بإنشاء حساب جديد.

اضغط على كلمة “شراء” ضمن جميع الخدمات التي ستجدها أمامك داخل الموقع.

قم بإدخال الكود التعريفي أو كما يطلق عليه الاي دي في خانة الرقم التعريفي للاعب.

قم بإختيار الدولة الخاصة بك ضمن قائمة الدول المتواجدة امامك.

حدد طريقة الدفع التي تناسبك ضمن المتواجدين أمامك.

سجل رقم الهاتف الخاص بك في الخانة المخصصة له.

سيتم ارسال كود مخصص لمدة نصف ساعة على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة كود التحقق ثم اضغط على تم، وهكذا تكون قد شحنت شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي.

وتعتبر شدات ببجي هي العملة الافتراضية في حساب اللاعبين والتي يمكن من خلالها شراء كل ما يلزم اللاعبين من أسلحة ومعدات وملابس تمكنهم من الفوز على باقي اللاعبين بكل سهولة، حيث تسهم شدات ببحي في احتراف اللاعبين للعبة ببجي من خلال الظهور بشكل احترافي ومميز، كما أنه تشجعهم على خوض مباريات وتحديات كثيرة.