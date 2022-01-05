نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة Grand Theft Auto الجديدة الأصلية نسخة GTA San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة Grand Theft Auto النسخة الأخيرة الجديدة من إصدارات جراند ثفت أوتو 5 . لعبة GTA San Andreas المتطورة بكامل التحديثات الأخيرة التي تم إضافتها للعبة . Grand Theft Auto: San Andreas تميزت عن النسخة الكاملة المختلفة في قراند 5 . ذلك لأن النسخة مسموح لكافة الجوالات المختلفة بأن يتم تثبيت GTA San Andreas للاندرويد بعد التحديثات الكاملة التي تمت علي اللعبة . كما أن التميز الذي يجعل جراند ثفت أوتو سان أندرياس هي الأعلى في معدلات البحث من حيث طريقة تثبيت اللعبة . يرجع ذلك إلي أن grand theft auto v5 سان أندرياس بسبب أنها تحتوي علي عالم أفتراضي . يشعر اللاعب بأنه داخل عالم واقعي حقيقي بكامل محتوياته . كذلك بجانب أن جراند ثفت أوتو سان أندرياس تحتوي علي تقنية عالية بمحتوي ألجرافيك ثلاثي الأبعاد . مما يجعل مكونات اللعبة أكثر متعة بسبب الوضوح الشديد في الرسوميات بها .

تثبيت لعبة Grand Theft Auto أخر إصدار GTA San Andreas

هناك طرق متعددة يتم بها تثبيت لعبة Grand Theft Auto الطريقة الأولي منها وهي المتعارف عليها . ذلك عبر المتجر الرسمي لأي هاتف من هواتف أند رويد أو أيفون أو جوالات هواوي . كما أن لكل نوع من أنواع هذه الهواتف له طريقة تثبيت عبر المتجر كذلك بجانب أن مواصفات تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس تختلف في كل متجر عن الأخر . حيث أن لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد لكل نوع جوال يتطلب مواصفات خاصة بمساحة الجوال وذاكرته العشوائية ونوع المعالج . كما أن الطريقة الثانية لتثبيت جراند ثفت أوتو 5 تكون من خلال الموقع المعروف في أي لعبة إلكترونية وهو موقع ميديا فاير . كذلك بجانب المتطلبات البسيطة لتثبيت GTA San Andreas للاندرويد علي الجوالات وكافة تفاصيل تلك المتطلبات سنتعرف عليها في السطور القادمة .

الطرق المختلفة لتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas

قبل أن نتعرف علي طريقة تثبيت لعبة Grand Theft Auto علي الجوالات المختلفة . نتعرف أولاً علي الطريقة البسيطة التي يتم بها تثبيت لعبة GTA V علي أجهزة الكمبيوتر المختلفة وهي كالآتي :-

من خلال جهاز الكمبيوتر يتم فتح برنامج STEAM من القوائم داخل MY COMPUTER . كما يجب لتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas من القائمة السابقة يتم فتح قائمة STORE . تفتح صفحة تحتوي علي نافذة بها مربع بحث لتسجيل Grand Theft Auto به . تظهر قائمة تحتوي علي النسخ المختلفة من لعبة grand theft auto v5 . كذلك يجب من القائمة أختيار تثبيت نسخة GTA San Andreas علي الكمبيوتر . يتم تسجيل البيانات المطلوبة منك علي موقع اللعبة لإتمام باقي الخطوات . كما بعد الخطوة السابقة يتم الضغط علي إضافة لعبة GTA APK إلي عربة التسوق . يتم بعد ذلك الضغط علي شراء نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . بعد دفع قيمة لعبة جراند ثفت أوتو 5 يتم الضغط علي كلمة إكمال عملية الشراء .

تثبيت لعبة Grand Theft Auto علي أنواع الهواتف المختلفة

بعد أن تعرفنا علي طريقة تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas علي الكمبيوتر . نتعرف علي تفاصيل خطوات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد كالآتي :-

يتم تثبيت Grand Theft Auto سان أندرياس علي الهواتف من متجر جوجل بلاي أو أبل ستور أو آب ستور لهواوي .

سان أندرياس علي الهواتف من متجر جوجل بلاي أو أبل ستور أو آب ستور لهواوي . كما يتم تسجيل اسم النسخة التي يتم تثبيتها في مربع البحث وهي نسخة grand theft auto v5 سان أندرياس .

سان أندرياس . كذلك من الضروري أن يتم تحديد قيمة سعر نسخة GTA San Andreas التي سيتم دفعها .

التي سيتم دفعها . بعد ذلك تحديد طريقتك المرغوبة في دفع قيمة لعبة GTA V للاندرويد سواء ببطاقة فيزا أو أي وسيلة أخري .

سواء ببطاقة فيزا أو أي وسيلة أخري . الخطوات السابقة يتم بعدها الضغط علي زر تثبيت GTA APK سان أندرياس علي الهاتف .

تأخذ عملية تثبيت GTA San Andreas للاندرويد يمكن ربطها بحساب فيس بوك .

يمكن ربطها بحساب فيس بوك . نفس خطوات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد لهواتف أند رويد السابقة تتم مع هواتف أيفون وهواوي .

كافة المواصفات المطلوبة لتثبيت لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس

حتي يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas علي الهواتف يجب أن تتوفر بعض المواصفات بالهاتف . يكون هاتف أند رويد حديث بالإضافة إلي المواصفات التالية :-

مواصفات تثبيت Grand Theft Auto سان أندرياس علي الهاتف مساحته الداخلية تكون فارغة بقدر 4GB . كما تتطلب grand theft auto v5 تقنية معالج هاتفك تكون SNAPDRAGON 865 ثماني النواة . كذلك بجانب تثبيت لعبة Grand Theft Auto تتطلب مساحة فارغة بالذاكرة العشوائية 6GB . أيضاً من الضروري أن يكون نظام تشغيل الهاتف يكون نظام أند رويد 11.0.1 ليتم تثبيت جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس . هواتف أيفون تتطلب مساحة فارغة في مساحته الداخلية لا تقل عن مساحة 6GB في لعبة GTA V . كما أن هواتف أيفون تتطلب مساحة ذاكرة عشوائية فارغة 4GB لتثبيت Grand Theft Auto . يجب توفر نظام IOS 14 في هواتف أيفون لكي ما تنجح عملية تثبيت GTA San Andreas للاندرويد .

تثبيت لعبة Grand Theft Auto النسخة الأخيرة Grand Theft Auto: San Andreas . تم عرض الخطوات الخاصة بتثبيتها داخل المقال بجانب المواصفات الخاصة للعبة لكي ما تنجح . عملية تثبيت جراند ثفت أوتو 5 .