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هاتف GALAXY S21 FE 5G الجديد سعر و مواصفات samsung galaxy s21 fe

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عمر شويل - جدة هاتف GALAXY S21 FE 5G الجديد سعر و مواصفات samsung galaxy s21 fe - ثقفني

هاتف GALAXY S21 FE 5G الهاتف الجديد الذي سيتم طرحه بالأسواق . شركة سامسونج العالمية تعلن عنه رسمياً بكامل المواصفات الخاصة بهاتف S21 FE . وأيضاً السعر الذي سيتم طرح samsung galaxy s21 fe به داخل كافة الأسواق . كما أن الشركة صرحت بأن هاتف galaxy s21 fe 5g هو ضمن سلسلة نسخة 21 . كذلك من المتداول من المعلومات عن سعر samsung galaxy s21 fe بأنه سيكون أقل من سلسلة الهواتف المطروحة قبل ذلك من نفس الفئة 21 . كما سيتم توفير مميزات متعددة من الجيل الحالي من سامسونج في نسخته الجديدة S21 FE . مع إضافة العديد من المميزات المنفردة به أيضاً مما يجعل النسخة الجديدة من هاتف سامسونج جالاكسي أس 21 أكثر تميزاً من ذي قبل . ومن خلال المقال اليوم نتعرف علي ما يحتويه هاتف S21 FE من مميزات ومواصفات .

هاتف GALAXY S21 FE 5G
S21 FE

هاتف GALAXY S21 FE 5G والمواصفات المتعددة في نسخته الجديدة

تعددت مواصفات هاتف GALAXY S21 FE 5G في نسخته التي يتم طرحها داخل الأسواق . ونتعرف علي المواصفات المميزة للنسخة الجديدة من سلسلة 21 كالآتي :-

  1. يحتوي هاتف S21 FE علي شاشة بحجم 6.4 بوصة وهي أكبر من نسخة جالاكسي 21 السابقة .
  2. كما أن هاتف samsung galaxy s21 fe مدمج مع الكاميرا الأمامية به ثقب صغير في منتصف الكاميرا العلوي . ذلك ليعمل علي جودة تصوير أفضل بقدر 120 هرتز .
  3. كذلك بجانب أن هاتف S21 FE تم تزويده بمعالج بتقنية COALCOM SNAPDRAGON 888 .
  4. يتم طرح S21 FE بنسختين مختلفتين الأولي بحجم 6GB للرام والثانية بحجم 8GB للرام .
  5. كما أن نسختي samsung galaxy s21 fe يتم طرحهما بسعة تخزين 128GB والأخري 256GB .
  6. إضافة تقنية مقاومة الماء والغبار لهاتف S21 FE بمعدل تقنية مرتفع IP68 .
  7. كذلك قدرة بطارية هاتف samsung galaxy s21 fe بحجم 4500 مل أمبير للساعة الواحدة .
  8. يدعم هاتف S21 FE خاصية الشحن السريع وقدرته 25 وأت وأيضاً خاصية الشحن اللاسلكي .
  9. وضع خاصية الاستشعار لأصبع المستخدم بتقنية عالية وتم دمجه بشاشة الهاتف .
  10. كما يحتوي هاتف samsung galaxy s21 fe علي ثلاثة كاميرات خلفية دقة تلك الكاميرات 12 ميجا بكسل .

ألوان هاتف GALAXY S21 FE 5G الجديد

  • يطرح هاتف S21 FE باللون الأبيض .
  • كما يأتي هاتف samsung galaxy s21 fe باللون المميز الملكي الأسود .
  • كذلك بجانب تلك الألوان يطرح الهاتف الجديد باللون اللافندر .
  • اللون الرابع من هاتف S21 FE هو اللون البنفسجي .
  • أما اللون الخامس المميز من هاتف samsung galaxy s21 fe هو اللون الزيتوني .
  • كما يطرح هاتف S21 FE باللون السادس والأخير باللون الأخضر .

مميزات الهاتف الجديد من شركة سامسونج

  1. يحتوي samsung galaxy s21 fe علي وزن أخف مما سبق وهو وزن 177 جرام .
  2. كما يتميز S21 FE بسمك أرفع عن النسخ السابقة وهو سمك 7.9 ملم .
  3. كذلك يتمتع الهاتف الجديد بأضافة خامات DYNAMIC AMOLID 2X القوية لشاشة الهاتف .
  4. دقة هاتف samsung galaxy s21 fe بمقاييس 2400*1080 بكسل / بوصة للشاشة .
  5. كما يتمتع بقوة تردد لتحسين أداء الهاتف تصل إلي 120 هرتز .
  6. أيضاً من مميزات هاتف S21 FE بإضافة نظام تشغيل أند رويد 12 .
  7. وفيما يخص الكاميرا المخصصة للسلفي في samsung galaxy s21 fe بحجم 32 ميجا بكسل .
  8. يتمتع هاتف S21 FE بفتحة عدسة بالكاميرا بحجم F2.2 لتجعل تجربة التصوير بشكل أفضل .

سعر samsung galaxy s21 fe

  • سعر S21 FE النسخة الأولي منه بحجم تخزين 128GB قيمته 700 دولار أمريكي .
  • كما أن سعر samsung galaxy s21 fe النسخة الثانية منه بحجم تخزين 256GB قيمته 770 دولار أمريكي .

هاتف GALAXY S21 FE 5G الجديد والذي أفصحت عنه الشركة العالمية سامسونج . تم عرض تفاصيل المواصفات الخاصة بالفئات المختلفة من هاتف samsung galaxy s21 fe داخل المقال .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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