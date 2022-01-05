هاتف GALAXY S21 FE 5G الجديد سعر و مواصفات samsung galaxy s21 fe

هاتف GALAXY S21 FE 5G الهاتف الجديد الذي سيتم طرحه بالأسواق . شركة سامسونج العالمية تعلن عنه رسمياً بكامل المواصفات الخاصة بهاتف S21 FE . وأيضاً السعر الذي سيتم طرح samsung galaxy s21 fe به داخل كافة الأسواق . كما أن الشركة صرحت بأن هاتف galaxy s21 fe 5g هو ضمن سلسلة نسخة 21 . كذلك من المتداول من المعلومات عن سعر samsung galaxy s21 fe بأنه سيكون أقل من سلسلة الهواتف المطروحة قبل ذلك من نفس الفئة 21 . كما سيتم توفير مميزات متعددة من الجيل الحالي من سامسونج في نسخته الجديدة S21 FE . مع إضافة العديد من المميزات المنفردة به أيضاً مما يجعل النسخة الجديدة من هاتف سامسونج جالاكسي أس 21 أكثر تميزاً من ذي قبل . ومن خلال المقال اليوم نتعرف علي ما يحتويه هاتف S21 FE من مميزات ومواصفات .

هاتف GALAXY S21 FE 5G والمواصفات المتعددة في نسخته الجديدة

تعددت مواصفات هاتف GALAXY S21 FE 5G في نسخته التي يتم طرحها داخل الأسواق . ونتعرف علي المواصفات المميزة للنسخة الجديدة من سلسلة 21 كالآتي :-

يحتوي هاتف S21 FE علي شاشة بحجم 6.4 بوصة وهي أكبر من نسخة جالاكسي 21 السابقة . كما أن هاتف samsung galaxy s21 fe مدمج مع الكاميرا الأمامية به ثقب صغير في منتصف الكاميرا العلوي . ذلك ليعمل علي جودة تصوير أفضل بقدر 120 هرتز . كذلك بجانب أن هاتف S21 FE تم تزويده بمعالج بتقنية COALCOM SNAPDRAGON 888 . يتم طرح S21 FE بنسختين مختلفتين الأولي بحجم 6GB للرام والثانية بحجم 8GB للرام . كما أن نسختي samsung galaxy s21 fe يتم طرحهما بسعة تخزين 128GB والأخري 256GB . إضافة تقنية مقاومة الماء والغبار لهاتف S21 FE بمعدل تقنية مرتفع IP68 . كذلك قدرة بطارية هاتف samsung galaxy s21 fe بحجم 4500 مل أمبير للساعة الواحدة . يدعم هاتف S21 FE خاصية الشحن السريع وقدرته 25 وأت وأيضاً خاصية الشحن اللاسلكي . وضع خاصية الاستشعار لأصبع المستخدم بتقنية عالية وتم دمجه بشاشة الهاتف . كما يحتوي هاتف samsung galaxy s21 fe علي ثلاثة كاميرات خلفية دقة تلك الكاميرات 12 ميجا بكسل .

ألوان هاتف GALAXY S21 FE 5G الجديد

يطرح هاتف S21 FE باللون الأبيض .

باللون الأبيض . كما يأتي هاتف samsung galaxy s21 fe باللون المميز الملكي الأسود .

باللون المميز الملكي الأسود . كذلك بجانب تلك الألوان يطرح الهاتف الجديد باللون اللافندر .

اللون الرابع من هاتف S21 FE هو اللون البنفسجي .

هو اللون البنفسجي . أما اللون الخامس المميز من هاتف samsung galaxy s21 fe هو اللون الزيتوني .

هو اللون الزيتوني . كما يطرح هاتف S21 FE باللون السادس والأخير باللون الأخضر .

مميزات الهاتف الجديد من شركة سامسونج

يحتوي samsung galaxy s21 fe علي وزن أخف مما سبق وهو وزن 177 جرام . كما يتميز S21 FE بسمك أرفع عن النسخ السابقة وهو سمك 7.9 ملم . كذلك يتمتع الهاتف الجديد بأضافة خامات DYNAMIC AMOLID 2X القوية لشاشة الهاتف . دقة هاتف samsung galaxy s21 fe بمقاييس 2400*1080 بكسل / بوصة للشاشة . كما يتمتع بقوة تردد لتحسين أداء الهاتف تصل إلي 120 هرتز . أيضاً من مميزات هاتف S21 FE بإضافة نظام تشغيل أند رويد 12 . وفيما يخص الكاميرا المخصصة للسلفي في samsung galaxy s21 fe بحجم 32 ميجا بكسل . يتمتع هاتف S21 FE بفتحة عدسة بالكاميرا بحجم F2.2 لتجعل تجربة التصوير بشكل أفضل .

سعر samsung galaxy s21 fe

سعر S21 FE النسخة الأولي منه بحجم تخزين 128GB قيمته 700 دولار أمريكي .

النسخة الأولي منه بحجم تخزين 128GB قيمته 700 دولار أمريكي . كما أن سعر samsung galaxy s21 fe النسخة الثانية منه بحجم تخزين 256GB قيمته 770 دولار أمريكي .

هاتف GALAXY S21 FE 5G الجديد والذي أفصحت عنه الشركة العالمية سامسونج . تم عرض تفاصيل المواصفات الخاصة بالفئات المختلفة من هاتف samsung galaxy s21 fe داخل المقال .