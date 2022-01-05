نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G سعره وأهم مزاياه في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G سعره وأهم مزاياه - ثقفني
أعلنت شركة الهواتف الذكية الشهيرة سامسونج Samsung عن هاتفها الحديث، فهو هاتف من الفئة المتوسطة العليا “هاتف Samsung Galaxy A52s 5G “، حيث صار هذا الهاتف داعم الـ 5G الجيل الخامس، إضافة الي ذلك أستخدام معالج أضل من النوع الذي كانت تستخدمه شركة سامسونج Snapdragon 778G، ففي السطور التالية نعرفكم علي مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G، وهل يستأهل الشراء أم لا.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G
- شاشة الهاتف من النوع سوبر أموليد بتردد 120 هرتز، مساحتها 6.5 إنش، الدقة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة 405 بكسل لكل انش، جودتها FHD+، الشاشة بها طبقة حماية نوعها Corning Gorilla Glass 5.
- أبعاد الهاتف 159.9×75.1×8.4 مل م، ووزن الهاتف 190 جرام.
- الهاتف يدعم خاصية الـ NFC، كما يدعم شريحتي اتصال من النوع Nano Sim.
- صمم الهاتف بمقاومته للماء لمدة 30 دقيقة حتي 1 متر.
- يدعم الهاتف شبكات اتصال من الجيل الثاني، الثالث، الرابع، وحتي الخامس.
- صُنع الهاتف من البلاستيك المتين لظهر الهاتف.
- الهاتف صُمم بإصداران، الإصدار الأول بذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت بسعر 7000 جنية، أما عن الإصدار الثاني 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت بسعر 7700 جنية، كما يدعم الهاتف تزويده بكارت ميموري خارجي.
- معالج الهاتف من النوع كوالكم مع معالج رسومي من النوع Adreno 642L.
- الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.
- الهاتف به 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الولي دقتها 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتدعم ذلك الكاميرا المثبت البصري OIS هي الكاميرا الرئيسية، الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، الكاميرا الثالثة دقتها 5 ميجا بكسل F/2.4، أما الكاميرا الرابعة وهي كاميرة الماكرو دقتها 2 ميجا بكسل F/2.4 حيث تضيف تلك الماميرا فلاش أحادي نوعه ليد فلاش.
- الهاتف مزود بيمكروفون لعمزل عزل بالضوضاء، كما أن السماعات الخارجية ستيريو، والمنفذ 3.5 مل م.
- يدعم الهاتف مستشعر البصمة، كما يدعن خاصة التعرف علي الوجه.
- ترددات الواي فاي الـ a/b/g/n/ac ويدعم Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
- بطارية الهاتف سعتها 4500 مل أمبير وتدعم الشحن السريع 25 واط.
- نظام التشغيل اندرويد 11.
- الألوان الهاتف أسود، أخضر، أبيض، بنفسجي.
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