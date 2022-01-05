مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G سعره وأهم مزاياه

أعلنت شركة الهواتف الذكية الشهيرة سامسونج Samsung عن هاتفها الحديث، فهو هاتف من الفئة المتوسطة العليا “هاتف Samsung Galaxy A52s 5G “، حيث صار هذا الهاتف داعم الـ 5G الجيل الخامس، إضافة الي ذلك أستخدام معالج أضل من النوع الذي كانت تستخدمه شركة سامسونج Snapdragon 778G، ففي السطور التالية نعرفكم علي مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G، وهل يستأهل الشراء أم لا.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G