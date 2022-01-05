العب حالا.. طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES آخر تحديث علي اجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر

طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES، لعبة فوتبول بيس واحدة من ألعاب الجرافيك والفيديو المميزة والتي لها باع وصيت بين ألعاب الجرافيك من النوع الرياضي وبالأخص التي تتعلق بعرض مباريات كرة القدم، وبالنسبة لأهم المعلومات عن اللعبة فهذا ما سيكون محط اهتمامنا في كل الفقرات القادمة، وبالنسبة لخطوات تنزيل اللعبة وتشغيلها على بعض الأجهزة فهذا ما سنقوم بالذكر له من خلال ما يلي من مجمل الفقرات القادمة حيث تعتبر لعبة بيس أهم لعبة تجعل كل مستخدميها لاعبين بالفعل بكرة القدم وممارسين حقيقيين للعبة وفيما يأتي مزيد من الحديث عن اللعبة أي فوتبول بيس .

طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES

العديد من الإضافات التي قد تم التعديل من خلالها على تلك اللعبة وبالنسبة لأهم ما قد أضيف على الإصدار الأخير الخاص باللعبة بيس للنسخة لعام ألفين واحد وعشرين فهو ما يتم من تحديث عبر المتجر الإلكتروني جوجل بلاي وكتابة اسم اللعبة اي فوتبول بيس حيث أنه عبر المتجر تتم مختلف الخطوات الخاصة بالتحديث، وبالنسبة للتعديلات المميزة على اللعبة فأهمها ما قد تم على مختلف الملاعب التي تتواجد في نظام اللعبة وواقعها الافتراضي وكذلك هناك العديد من التحديث على اللاعبين بالمباريات حيث يستطيع مستخدم لعبة بيس أن يقوم بإجراء تعاقدات مع لاعبين يفضل أن ينضموا لفريقه كي يحقق الفوز، وبالنسبة للإضاءة فقد تحسنت بالإصدار الأخير وكذلك تمت الإضافة لملاعب جديدة وفيما يأتي نوضح طريق تشغيل لعبة بيس على الكمبيوتر.

طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس علي الكمبيوتر

بعض المتطلبات لا بد من توفرها بالجهاز حتى يقوم المستخدم بالتشغيل السريع للعبة ومن أهم تلك المتطلبات أن تتوفر مساحة لا تكون أقل من حوالي ستة وتسعين ميجا بايت والمعالج لا بد من أن يكون نوعه رسومي قوي يساعد في العرض لمقاطع الفيديو الخاصة باللعبة، وبالنسبة لطريقة التشغيل فهي تكون من خلال الاستخدام للشبكة العنكبوتية وهذا ما يكون من خلال استخدام الخانة الخاصة بالبحث متصفح من المتصفحات القوية والتي لا بد من توفرها بالحاسب الآلي للبحث عن اللعبة ومن ثم يكتب اسم اللعبة ويتم البحث عنها.