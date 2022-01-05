وحش سامسونج الجديد.. تعرف على سعر ومواصفات samsung galaxy s21 fe 5g

سعر ومواصفات Samsung galaxy s21 fe 5g، من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة انضمام أحدث هواتف شركة سامسونج الكورية وهو Samsung galaxy s21 fe 5g إلى الأسواق المصرية والذي كشفت عنه شركة سامسونج رسميا فى الخارج بمواصفات وإمكانيات فائقة ومن المتوقع أن ينافس فى السوق المصري بشدة ويشهد نجاحا مثلما حدث مع نسخة Galaxy s20 fe السابقة ضمن هواتف الفئة المتوسطة سعريا.

مواصفات هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g

يتميز هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g بشاشة فائقة الدقة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة (1080× 2400) بيكسل، وبحجم 6.4 بوصة، ومن أهم المميزات هو وجود طبقة حماية بالشاشة.

كما يضم هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g ثلاث كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية تأتى بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة تبلغ f / 1.8، وكاميرا أخرى فائقة الاتساع تبلغ دقتها 12 ميجا بيكسل، مع كاميرا تقريب بصري ×3 تبلغ دقتها 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية “سيلفى”، وتتميز مكالمات الفيديو بجودة كاميرا تبلغ دقتها 32 ميجا بيكسل.

كما يأتى هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g بمعالج ثماني النواة من النوع كوالكوم سناب دراجون 888، وبطارية قدرتها 4500 مللى أمبير من نوع ليثيوم أيون، وتتميز بالشحن السريع بسرعة 25 وات، ونظام تشغيل Android12 .

سعر هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g

من المتوقع أن يتم إطلاق إصدارين من نسخة هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g، الأول يأتي بذاكرة داخلية تبلغ 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية (RAM) تبلغ 8 جيجا بايت، ويتوقع أن يبلغ سعر هذا الإصدار نحو 12 ألفا و 400 جنيه مصري.

أما عن الإصدار الثاني فيأتي بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية (RAM) تبلغ 8 جيجا بايت، ويتوقع أن يكون سعره يبلغ نحو 11 ألفا و 500 جنيه مصري.

يسجل سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 2800 ريال سعودي.

ويأتي وحش سامسونج الجديد بألوان مميزة وأكثر من رائعة لتجذب الجميع للشراء، ومن أهم ألوان الهاتف اللون الأسود، واللون الأبيض، اللون الأخضر، واللون الأرجواني، ويوجد فيه إطار جانبي مصنوع من الألمونيوم، ولكن ظهره مصنوع من البلاستيك، ويدعم كافة أنواع الشبكات بما فيهم الجيل الخامس.