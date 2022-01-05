طريقة الحصول علي أي فوتبول بيس 2022 موبايل مع أضافه التعليق العربي

يعتبر تشغيل لعبة أي فوتبول بيس 2022 للاندرويد عن طريق خطوات معينة من موقع تطبيقات جوجل بلاي من الأمور الهامة بالنسبة الى عشاق العاب كرة القدم وما تستهويه هذه اللعبة من مهارات خاصة ومفردات تعمل على أساس من الذكاء والمراوغة مع التميز في قدرات اللاعب في سرعة الحركة والوصول الى الهدف.

أي فوتبول بيس 2022

تشغيل لعبة اي فوتبول بيس للاندرويد من أكثر الأشياء المطلوبة في العصر الراهن وما يسيطر عليه من العاب الفيديو على الهواتف المحمول، إذا تعتبر لعبة pes التي تنتجها الشركة اليابانية كونامي من أقوي العاب كرة القدم وما تستهويه من أعداد مهولة من اللاعبين على مستوي الواقع، حيث يحظى تثبيت اللعبة المذكورة بملايين الأعداد حتى الآن مع التحديث الأخير لها.

طريقة الحصول علي لعبه efootball

خطوات تشغيل اي فوتبول بيس للاندرويد apk تتطلب عدد من الإجراءات الميسرة تتمثل في

تثبيت ملف APK على هاتفك الاندرويد.

تثبيت ملف APK على هاتفك الاندرويد. قم الآن بفك الضغط على الملف المذكور عن طريق القيام بتثبيت ما يسمى باسم تطبيق Zarchiver

بعد الانتهاء من اجراءات التثبيت لملف APK عليك القيام بعملية نسخ للمجلد obb .

عليك الآن القيام بنقل مجلد Obb الى ذاكرة الهاتف لديك.

لابد من توافر شبكة إنترنت جيدة قبل تشغيل اللعبة لضمان عدم التقطيع أثناء اللعب.

تشغيل لعبة اي فوتبول بيس 2022

حيث يحتاج تشغيل لعبة efootball pes الى عدد من المتطلبات وأهمها:

ضرورة اتصال الهاتف المحمول بشبكة وأي فاي جيدة قبل التشغيل.

الدخول المباشر من هاتفك الذي يعمل بنظام الاندرويد في متجر جوجل بلاي والدخول على التطبيقات.

أن كان هاتفك اي فون فان في هذه الحالة يتطلب التشغيل السهل للعبة الدخول في متجر أبل ستور.

يجب عليك كتابة اسم اللعبة في أي من المواقع البحثية من اجل فتح الصفحة الرسمية لها.

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