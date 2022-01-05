تثبيت GTA San Andreas لعبة سرقة السيارات الكبري GTA 5 للاندرويد

GTA San Andreas جراند ثيف أوتو سان اندرياس أحد أجزاء لعبة سرقة السيارت الكبري gta والتي تدور الأحداث الرئيسية في هذا الجزء داخل ولاية سان أندرياس الامريكية والتي تتمثل في ثلاثة مدن رئيسية وهي لوس سانتوس والتي تم تصميمها علي خلفية مدينة لوس أنجلوس ومدينة سان فييرو والتي تم إنشائها علي خلفية مدينة سان فرانسيسكو ومدينة لاس فينتورس وتم إنشائها علي خلفية مدينة لاس فيغاس وجميع تم إنشائها علي تصميم منطقة الجنوب الغربي في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من المعالم الحقيقة مثل شعار هوليوود إلي جانب العديد من الجسور وسوف نتعرف الآن علي طريقة تثبيت GTA SAN ANDREAS للاندرويد ومميزات اللعبة في هذا الجزء.

GTA SAN ANDREAS

بطل هذا الجزء هو كارل جونسون CJ التي يعود إلي سان أندرياس بعد مقتل والدتة وفي طريق العودة يقابل اثنين من الظباط الفاسدين الذين يقومين بتهديدة بتلفيق تهمة قتل له أذا لم ينفذ أوامرهم لتنفيذ بعض الجرائم ليجتمع كارل بعدها مع أصدقائه وأخوة ليعلن سطرة عصابة جرووف ستريت علي المدينة وأندلاع الحرب مع العصابات الأخري من أجل فرض عملية السيطرة علي المدينة فيتعرض شخنات السلاح الخاصة بالعصبات الاخري وتبداء المغامرات.

مميزات لعبة جراند ثيف أوتو سان أندرياس

اللعبة في الاساس تدور حول قصة حقيقية مما يجعلها أكثر متعة وإثارة.

كذلك الشخصيات التي تظهر داخل اللعبة جميعيها حقيقية ولها مظهر شبيه لهم في اللعبة.

تتميز اللعبة بجرافيك عالي الجودة وتري ذلك في المباني وتصميم الطرق.

كذلك أنك كلاعب يمكنك فعل ما تشاء أثناء اللعب فأنت البطل.

كذلك تم تحسين الصوت داخل اللعبة مع وجود بعض المؤثرات والموسيقي التي تجاري الأحداث.

تجد في اللعبة جميع السيارات الحديثة حتي تاريخ إصدار اللعبة.

كذلك تعمل اللعبة علي العديد من المنصات مثل بلاي ستيشن وأندرويد وios وويندوز.

سوف تجد العديد من المهام الفرعية التي تستطيع جمع العديد من الجوائز منها.

طريقة تثبيت GTA SAN ANDREAS