كيفية تحميل لعبة جراند ثيفت اوتو 5 GTA لاجهزة الاندرويد بأسهل الخطوات

تعد لعبة جراند ثيفت أوتو 5 واحدة من ألعاب جاتا وتدور أحداث اللعبة حول ثلاثة من المجرمين بسمعة سيئة في لوس أنجلوس، حيث تم عمل تحديث للعبة ويمكن تحميلها على هواتف الأندرويد، والآيفون وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الخاصة باللعب، وبحث عنها العديد حول العالم وفي الوطن العربي على جوجل حول طريقة تنزيلها، كما يوجد عدة شروط لتشغيل اللعبة، تابع معنا.

كيفية تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 لأجهزة الأندرويد

هناك عدد كبير من المواقع يقوم بالترويج حول تنزيل اللعبة من خلاله، كما يقوم بتغيير أنظمة اللعبة، كثرت الشائعات حول توافر اللعبة على جوجل بلاي وش لكن كل هذا شائعات، لذا يجب على من يرغب في تحميل اللعبة اتباع ما يلي

أن يكون الأندرويد الخاص متصل بالإنترنت.

الدخول على جوجل كروم والبحث عن الموقع الرسمي للعبة وهو “روك ستار جيم”.

بعد فتح الموقع الرسمي قم باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بك التسجيل

ومن خلال الخانة بالبحث نكتب اسم اللعبة ونقوم بالبحث عنها.

ومن خلال اللعبة نقوم باختيار الإصدار الخاص بهواتف الأندرويد.

ثم نضغط على السعر للعبة وهو 35 ريال سعودي.

يتم الدفع عن طريق بطاقات الائتمان.

بعد هذه الخطوات يتم تثبيت اللعبة بشكل تلقائي.

خطوات تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 لأجهزة الآيفون

بعد أن بحث عدد كبير من الأفراد الحاملين لهواتف الآيفون والآيباد حول الطريقة الصحيحة لتحميل اللعبة، وذلك بسبب كثرة المخادعات التي يفعلها أصحاب المواقع وتضليلهم والربح من خلالهم، والطريقة الصحيحة هي اتباع نفس الخطوات لهواتف الأندرويد ولكن اختيار نظام iOS الخاص بأجهزة الأندرويد وتكميل باقي الخطوات.

شروط تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5

يعتبر تنزيل اللعبة من الأمور السهلة جدا ولكن يجب أن تتوافر هذه الشروط لتتمكن من اللعب بشكل سهل وسريع