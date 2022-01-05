نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi 12 Pro سعر ومواصفات هاتف شاومي 12 برو وأبرز المميزات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت مؤخرا شركة شاومي عن أسعار ومميزات هاتفها الجديد شاومي 12 برو Xiaomi 12 Pro، حيث تقوم الشركة بتقديم كل ما هو جديد في عالم الصناعة الأجهزة الذكية وبمميزات ومواصفات جديدة لتلبية متطلبات الجميع من استخدامات الهواتف الذكية التي توفرها شركة شاومي، وسوف يستعرض لكم موقع ثقفني في هذا المقال سعر ومواصفات هاتف شاومي 12 برو Xiaomi 12 Pro، كما سنعرض لكم أبرز مميزات وعيوب الهاتف فعليم متابعة ما يلي من هذا المقال.

مواصفات هاتف شاومي 12 برو Xiaomi 12 Pro

سنعرض لكم في السطور التالية كافة التفاصيل لمواصفات هاتف شاومي 12 برو فعليكم متابعة الآتي:

أبعاد الهاتف:– الطول 163.6 مم، العرض، 74.6 مم، السمك، 8.2 مم، الوزن 20 جرام.

معالج الهاتف:- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، تكنولوجيا 4 نانومتر، ثماني النواة.

معالج الرسومات:- Adreno 730.

نظام التشغيل:- أندرويد 12، MIUI 13.

الشاشة:- نوعية LTPO AMOLED، الحجم 6.73 بوصة، التردد 120 هرتز،الدقة 1440×3200 بكسل +2K، عدد البيكسلات 521 بكسل في كل إنش، الحماية زجاج غوريلا جلاس Victus.

الكاميرات الخلفية:- كاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل، كاميرا التقريب البصري 50 ميجابكسل، كاميرا زاوية واسعة 50 ميجابكسل، فلاش ثنائي.

الكاميرا الأمامية:- دقة 32 ميجابكسل، حجم فتحة العدسة F/2.2.

الاتصالات:- 2 شريحة Nano SIM،شبكة 5G تصل الى 10 جيجا بايت، بلوتوث، Wi-Fi Direct ،Wi-Fi Hotspot، واي فاي Wi-Fi، منفذ USB Type-C 2.0.



الذاكرة العشوائية$ ذاكرة التخزين:- 8 جيجا رام $ 128 جيجا بايت، 8 جيجا رام $ 256 جيجا بايت، 12 جيجا رام $ 256 جيجا بايت.

المستشعرات:- التقارب، التسارع، الجيروسكوب، البوصلة،بارومتر، مستشعر ألوان الطيف.

الحماية:- مستشعر بصمة الأصابع مدمجة في الشاشة، التعرف على الوجه، النمط، الرقم السري.

البطارية:- بطارية ليثيوم ايون، بسعة 4600 ملي أمبير، دعم شحن سريع بقوة 120 واط، دعم شحن لاسلكي بقوة 50 واط.

مميزات وعيوب هاتف Xiaomi 12 Pro