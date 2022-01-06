تردد سحري لتنزيل قنوات النايل سات 2022 تنزيل النايل سات الجديد وجميع القنوات الجديدة

تردد سحرى لتنزيل قنوات النايل سات 2022 تنزيل النايل سات الجديده وجميع القنوات الجديدة خلال 3 دقائق، نتناول اليوم أسهل طريقة لتنزيل القمر الصناعي نايل سات الجديد 2022، بالإضافة تنزيل جميع القنوات الجديدة بطريقة إحترافية بإستخدام تردد شبكي واحد فقط، تردد سحرى لتنزيل قنوات النايل سات 2022 تنزيل النايل سات الجديد وجميع القنوات الجديدة خلال 3 دقائق.

تنزيل النايل سات الجديد 2022

يجب مراعاة عدم حذف النايل سات القديم أو حذف قنواته بالإضافة إلى عدم عمل ضبط مصنع لجهاز الإستقبال، كل ما عليك لكي تتمكن من تنزيل النايل سات الجديد هو الدخول إلى القائمة الرئيسية يتبعها التركيب ثم قائمة الأقمار الصناعية، حيث يتم إضافة قمر جديد وليس البحث عن النايل سات الجديد في جهاز الإستقبال، لذا نجد أربعة أيقونات أسفل الشاشة يتم معرفة لون أيقونة إضافة، ولإضافة القمر الصناعي نايل سات الجديد يتم النقر على هذا اللون من خلال الريموت كنترول.

تردد سحرى لتنزيل قنوات النايل سات 2022

بعد النقر على زر الإضافة يتم تعيين إسم جديد للقمر الصناعي مع عدم تغيير الموضع أو خط الطول، ثم يتم النقر على إضافة القمر ثم يتم الرجوع إلى القائمة السابقة والنقر على ضبط الهوائي، ثم يتم اختيار القمر الصناعي الذي تم إضافته مع التأكد من تردد LNB هو 9750/10600 وجهاز دايسك على حرف A 1، ثم لإدخال التردد الشبكي السحري يتم الدخول إلى قائمة الترددات ثم إختيار القمر الصناعي نايل سات الذي تم إضافته.

تنزيل جميع القنوات الجديدة 2022

لكي نتمكن من إضافة تردد على هذا القمر الصناعي الجديد الذي يقوم بتنزيل جميع القنوات الجديدة 2022، يتم إضافة بيانات التردد عبر النقر على زر إضافة من خلال الريموت كنترول وهو ( 11766 )، معدل الترميز ( 27500 ) و الإستقطاب أفقي أو H، ثم يتم وضع علامة صح أمام التردد الذي تم إضافته ثم النقر على زر البحث وخلال عدة دقائق تجد جميع قنوات النايل سات الجديدة 2022 تم تنزيلها مع القمر الصناعي نايل سات الجديد، قدمنا لكم اليوم تردد سحرى لتنزيل قنوات النايل سات 2022 تنزيل النايل سات الجديده وجميع القنوات الجديدة خلال 3 دقائق.