مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G وأهم مزاياه

أفصحت شركة سامسونج عان هاتفها الجديد Samsung Galaxy S21 FE 5G، حيث يعد ذلك الهاتف تجربة مميزة وفريدة لشركة سامسونج ليكون النسخة الأحدث من Samsung Galaxy S21 ، فهو هاتف ذات مواصفات وسعر مثالي من Samsung، فقدمت الشركة الهاتف بشاشة من نوع اموليد بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج 2100 Exynos، فدعونا نعرفكم علي مواصفات الهاتف مع تسليط الضوء علي مزاياه.

هاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G