نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G وأهم مزاياه في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G وأهم مزاياه - ثقفني
أفصحت شركة سامسونج عان هاتفها الجديد Samsung Galaxy S21 FE 5G، حيث يعد ذلك الهاتف تجربة مميزة وفريدة لشركة سامسونج ليكون النسخة الأحدث من Samsung Galaxy S21 ، فهو هاتف ذات مواصفات وسعر مثالي من Samsung، فقدمت الشركة الهاتف بشاشة من نوع اموليد بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج 2100 Exynos، فدعونا نعرفكم علي مواصفات الهاتف مع تسليط الضوء علي مزاياه.
هاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G
- الهاتف داعم لخاصية NFC، وأبعاده ×74.5×7.9 مل م، كما أن وزن الهاتف 177 جرام.
- الهاتف مقاوم جيد للماء والغبار والأتربة لمدة نصف ساعة علي بعد متر.
- يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني 2G ، الثالث 3G، الرابع 4G، الخامس 5G.
- الهاتف مصنع من خامات متينة، حيث أن الهاتف مصنع من البلاستيك بإطار ألومنيوم.
- نوع الشاشة Dynamic AMOLED 2X، ومساحتها 6.4 إنش، جودة الهاتف FHD، دقتها 2400 في 1080 بكسل، وذلك بمعدل كثافة 400 بكسل لكل إنش.
- وجود طبقة حماية بالشاشة Corning Gorilla Glass Victus، وتدعم خاصية HDR10+ بمعدل تحديث 120 هرتز، كما تدعم خاصية Always on display.
- ذاكرة التخزين 128 جيجا بايت، أما الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف تزويده بكارت ميمورى.
- معالج الهاتف من النوع Exynos 2100، ومعالج رسومي Mali-G78 MP14.
- الهاتف به 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/1.8 وهي الأساسية، الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، أما الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وبها فلاش أحادي، أما عن الكاميرا الأمامية دقتها 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .
- بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع 25 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.
- يعمل الهاتف بنظام اندرويد 12.
- يدعم البصمة وخاصية التعرف علي الوجه.
- السماعات الخارجية للهاتف ستيرير.
- الهاتف به منفذ الـ USB من النوع Type C كما يدعم خاصية الـ OTG
- يدعم الهاتف GPS وA-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO.
- الواي فاي بتردد لـ a/b/g/n/ac/6 ويدعم Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.
- يدعم الهاتف البلتوث بإصدار 5.2، وكذلك خاصيتي A2DP, LE .
- ألوان الهاتف زيتي، أسود، ابيض، اللافندر.
- سعر هاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G في مصر 13.500 جنية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ