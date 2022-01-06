اشحن ببجي موبايل 2022.. خطوات شحن شدات ببجي pubg mobile uc عن طريق ID

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي، مع تداول لعبة بيجي في جميع دول العالم، بدأ الكثير من محبي لعبة ببجي بالبحث عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي، وذلك حتى يتمكن جميع اللاعبين من شراء الملابس والاسلحة الذين يحبونها، ويمكن ايضًا من خلال تلك الشدات أن يقوم اللاعبين بتطوير مستوياتهم بشكل كبير.

والجدير بالذكر أن إيرادات لعبة ببجي تتعدى الـ 150 مليون دولار من جميع أنحاء العالم، وهناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها أن يقوم اللاعبين بشحن شدات ببجي بشكل صحيح وسليم عبر الكثير من المواقع غير الرسمية، وتتخطى إدارة اللعبة تلك المشكلة قد صرحت في بيان رسمي لها أن اي موقع غير رسمي يجب على اللاعبين الإبلاغ عنه ليتم اغلاق هذا الموقع ولكي لا يقع احد اخر في هذا الفخ.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسميم

تعتبر لعبة ببجي هي اللعبة الاولى عالميًا من حيث عدد ساعات اللعب وانها اكثر الالعاب شهرة في جميع دول العالم، وقد تم الاعلان مؤخرًا انه عند الشحن بقيمة 10 دولار ويمنحك 690 شدة، وعند الشحن بقيمة 25 دولار ويمنحك 1995 شدة، وعند الشحن بقيمة 50 دولار ويمنحك 4000 شدة، وبعد الحصول على تلك الشدات ستحصل على الكثير من الهدايا مثل M4 الثلجي، والـ M4 الجوكر والاسكار الجوكر، والـ M7 المطور، وغيرها من الاسلحة والازياء الشهيرة.

خطوات شحن شدات ببجي

يوجد العديد من الخطوات التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي موبايل وهي كالتالي:

في البداية قم بالدخول إلى موقع ببجي الرسمي midasbuy والمخصص لشحن الشدات.

قم بإنشاء حساب جديد داخل الموقع او قم بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب.

انقر على شراء من خلال الخدمات المتاحة.

ادخل الاي دي الخاص بك في خانة “ادخل تعريف اللاعب”

حدد دولتك ضمن الاختيارات المتاحة.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك من البطاقات الالكترونية او الفيزا كارد عن طريق الخدمات التي تريدها.

قم بتسجيل رقم الهاتف الخاص بك ثم انقر على التالي.

سيصدر لك كود على رقم الهاتف في رسالة نصية.

قم بإدخاله في الخاصة الخاصة بكود التحقق.

يذكر أنه تم إطلاق الموسم 19 من لعبة ببجي موبايل منذ ساعات قليلة ماضية، وشمل السيزون 19 من لعبة ببجي موبايل العديد من التحديثات المميزة والرائعة والتي حملت إصدار رقم 1.4 وشمل هذا التحديث إضافة مود الجودزيلا وكيينج كونج مع محاكاة كبيرة للواقع لعد إضافة جرافيك رائع والعديد من الأسلحة المميزة وإضافة حزمة أصوات الفنان محمد هنيدي مما يجعل الموسم الجديد من لعبة ببجي أقوى المواسم منذ إنطلاق اللعبة.

أما عن سبب تسمية خريطة اللعبة بهذا الإسم، وفي الواقع أن بريندان لديه إبنه تسمى”Eryn”، وكان دائماً يقول لها يا ملاكي، ولهذا قام بتسمية الخريطة “Erangel”، وذلك كنوع من التخليد الدائم لها، وتستغرق هذه اللعبة وقت طويل للغاية في تطويرها، حيث يوجد بها مزيد من المهارات التي يجب أن تكون مطابقة للواقع بشكل كبير.

ما هي شدات ببجي ؟

ويمكن القول باختصار أن شدات ببجي هي العملة التي يمكن من خلالها شراء كل ما يحتاجه اللاعبين في لعبة ببجي سواء من ملابس أو أسلحة مضافة إليها أشكال مميزة، أو شراء كل ما يلزم اللاعب داخل لعبة ببحي، كما أن شدات ببجي تساعد اللاعبين على الوصول لمرة احترافية بكل سهولة حيث تختصر على اللاعبين مشوار طويل بدون الحصول عليها لا،ها توفر أيضا عربات متطورة ومظهر متطور للاعبين.

جهود مطورو اللعبة

بعد مرور فترة طويلة من جهود النجاح عمل مطورو اللعبة على وضع خطة مميزة من أجل مواجهة المتسللين وحظرهم، وذلك بعد أن تسببوا في انسحاب الكثير من اللاعبين أثناء بحثهم عن الأسلحة وكذلك المهام الجديدة، كما أن هذه الخطة تمت إضافتها لبيئة اللعبة حتى تتناسب مع خريطة كراكن.

تحديث ببحي الجديد 2022

وكانت الشركة المطورة للعبة ببجي قد أطلقت تحديث أخير يحمل رقم 1.4 يشمل العديد من المزايا الجديدة والمتنوعة خاصة بعد إضافة مود الجودزيلا وكينج كونج، كما شمل التحديث الجديد إضافة العديد من الخرائط المميزة التي تحاكي الواقع بنسبة كبيرة، كما أنه تم إضافة العديد من المركبات والملابس في إصدار ببجي الجديد.

تحديث ببجي الجديد 1.7

الجدير بالذكر أن شركة كرافتون المطورة للعبة ببجي أطلقت منذ أيام تحديث جديد للعبة ببجي شمل العديد من المزايا التي طالما انتظرها اللاعبين حول العالم حيث تم إطلاق خرائط جديدة بتقنية عالية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الأسلحلة والمركبات الجديدة والمميزة مما يجعل الكثيرون يبحثون عن شحن شدات ببجي للاستمتاع بالموسم الجديد من اللعبة.

الجدير بالذكر أنه مع التحديث الجديد للعبة ببجي ينبغي على اللاعبين تنزيل جميع الخرائط الجديدة الخاصة باللعبة وذلك للاستمتاع بكافة المزايات الجديدة التي طرحتها اللعبة لأنه بدون تحميل الخرائط الجديدة لن يكون اللاعبين قادرين على اللعب في الخرائط المحدثة لذا يجب تحديث ببجي على نسخة 1.7 وكذلك للحصول على شدات ببجي من الموقع الرسمي على التحديث الجديد.

وتسعى شدات ببجي موبايل إلى منح اللاعبين جميع المزايا التي يرغبون بها خاصة مع إنطلاق الخرائط الجديدة “عالم الإتعكاس” والتي تساعدهم كثيرا في شراء الأسلحة المميزة التي تم إطلاقها في الموسم الجديد لذا يبحث الكثيرون عن شحن شدات ببجي موبايل خاصة مع وجود خرائط جديدة مميزة وأسلحة جديدة ومتطورة مما يساعد اللاعبين على احتراف اللعبة بسهولة موبايل.

الجدير بالذكر أن شدات ببجي موبايل هي أسهل وأسرع طريقة يسعى لها اللاعبين لاحتراف لعبة ببجي خاصة مع تطوير اللعبة لذا يشحن اللاعبين شدات ببجي للحصول على الأسلحة والملابس والمعدات اللازمة التي تجعل اللاعبين يحترفون ببجي بكل سهولة خاصة مع إطلاق تحديث ببجي الجديد الإنعكاس لذا تعتبر شدات ببجي أفضل وأهم ما يبحث عنه اللاعبين في تلك الآونة.

وتعتبر شدات ببجي موبايل 2022 أهم ما يتم البحث عنه من قبل محبي الألعاب القتالية حول العالم بصفة عامة ولعبة ببجي بصفة خاصة لأن عملة ببجي الافتراضية والتي يطلق عليها شدات هي العملة التي يمكن من خلالها شراء كل ما يلزم اللاعبين داخل اللعبة لذا هي الوسيلة التي من خلالها يمكن القيام بكل عمليات الشراء والوصول إلى المستوى المرغوب في اللعبة.

طريقة تأمين حساب ببجي موبايل

يعتبر تأمين حساب ببجي موبايل من أهم الأمور التي يجب على اللاعبين القيام بها سواء قبل عملية الشراء أو بعدها حيث يجب القيام بالعديد من الخطوات التي تأمن الحساب من التعرض للاختراق ومن تلك الحطوات:

ربط حساب ببجي بإيميل أمن أو بحساب فيس بوك موثوق أو تويتر موثوق

اختيار كلمة مرور قوية لمنع الحساب من التعرض لأي اختراق

استقبال رسالة نصية على الجوال عند كل عملية شراء شدات ببجي

وعلى اللاعبين الراغبين في متابعة تحديات لعبة ببجي موبايل 2022 الحصول على كل ما تطلق اللعبة من منافسات قوية بين اللاعبين في الوطن العربي والشرق الأوسط حيث تطلق لعبة ببجي منافسات شرسة بين اللاعبين المحترفين لتحديد أكثر اللاعبين شعبية في الوطن العربي، لذا يسعى هؤلاء اللاعبين المحترفين لشحن شدات ببجي موبايل للوصول إلى مرحلة الاحتراف بسهولة.