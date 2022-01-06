أهم خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت النسخة الرسمية 2022 خطوة بخطوة

يبحث العديد من الشباب والأطفال عن كيفية تثبيت ماين كرافت فهذا من أكثر ما يتم البحث عنه في الآونة الأخيرة من خلال محرك البحث جوجل، وذلك لأن لعبة ماين كرافت قد عرفت منذ أول انطلاقة لها عام 2009 التي كانت مصممة بلغة قديمة لتصميم الألعاب غير لغة الألعاب الحالية “لغة الچاڤا” ولكن قام أحد مصممي ومطوري الألعاب الذي كان يعرف باسم موتش وهو أيضا سويدي الجنسية، فقد قام بتطويرها لتعمل بلغة الچاڤا ولكن بعد ذلك قامت شركة مايكروسوفت بشراء شركة هذا المطور منه والاستحواذ عليها منذ عام 2014 لتقوم بدعم تلك اللعبة منذ ذلك الحين بجميع التحديثات والتطويرات الجديدة بشكل احترافي أكثر من ذي قبل، وسنعرفكم في هذا المقال الآتي عن طريقة تحميلها وتثبيتها بكل سهولة.

طريقة تثبيت ماين كرافت

أجريت الكثير عمليات البحث عن طريقة رسمية لتحميل وتثبيت لعبة ماين كرافت بنسختها الأصلية أو التجريبية للاستمتاع بتجربة شيقة داخل عالم مذهل ثلاثي الأبعاد وهذه الطريقة كما يلي:

في بادئ الأمر نفتح المتصفح ونقوم بالبحث في جوجل عن الموقع الرسمي للعبة ماين كرافت وسنجده بكل سهولة.

وبعد ذلك نوم بالذهاب إلى مكان اللعبة في الموقع بكل بساطة لتحميلها.

حينها ستجد أمامك نسختين مختلفتين لتنزيلهم أولهم النسخة الأصلية الكاملة والتي يجب دفع حوالي 27 دولار لشرائها وأخرى مجانية غير كاملة ولكنها مرضية إلى حد ما.

ومن أجل تنزيل إحدى النسخ نقوم بالضغط عليها ومن ثم نضغط على تحميلها وسيتم التحميل بسرعة فحجمها صغير.

وبعد إتمام التنزيل نقوم بالضغط على ملف اللعبة من أجل تثبيتها بكل سهولة وسيتم التثبيت.

نبذة بسيطة عن لعبة ماين كرافت

تعد لعبة ماين كرافت من أقوى الألعاب القتالية الهجومية التي تحتاج لأخذ قرارات سريعة وصارمة في وقت ضيق للنجاة من الأزمات التي تحدق باللاعب أثناء فترة اللعب، مثل الهجوم من قبل اللاعبين الآخرين عليه أو الوقوع في فخاخ أحد اللاعبين، مما يساعد اللاعبين على الاستمتاع واكتشاف كل ما هو جديد داخل عالم اللعبة المشوق، فهي من نوع ألعاب العالم المفتوح ثلاثية الأبعاد التي تأخذ اللاعبين في رحلة من الخيال الحركي فتبدأ العمل على النجاة من مخلوقات غريبة شبيهة بالزومبي الذي يصعب قتاله.