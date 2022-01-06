فولفو تعلن عن شراكة مع جوجل هوم ويوتيوب

أعلنت شركة ”فولفو“ السويدية لصناعة السيارات عن شراكة مع شركة ”غوغل“ الأمريكية لاستخدام بعض خدمات الأخيرة في سياراتها.

وقالت ”فولفو“ – خلال مشاركتها في اليوم الأول بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية ”CES“، إنها ”ستكون أول شركة لصناعة السيارات تقدم تكاملا مباشرا مع، غوغل هوم، البيئي، ويوتيوب، في سياراتها“، موضحة أن ”مالكي السيارات سيتمتعون بالتحكم في وظائف معينة عن بعد عبر استخدام Google Assistant“.

وعلى سبيل المثال، قد يطلب السائق من هاتفه قفل الأبواب أو يطلب من ”مكبر صوت ذكي“ بدء تدفئة سيارته في أثناء استعداده لمغادرة المنزل.

وأوضحت الشركة، أن ”هناك حاجة إلى المصادقة ذات العاملين Two-factor authentication للأوامر الأكثر حساسية، مثل فتح الأبواب“.

ويمكن أيضا لمالك السيارة معرفة المعلومات المتعلقة بسيارته من خلال ”Google Assistant“.

قالت شركة ”غوغل“، إن ”السيارات المزودة بخدماتها المدمجة ستحصل على القدرة على تشغيل مقاطع، فيديو يوتيوب، في أثناء وقوفها، في وقت لاحق من العام الجاري“.

وكشفت أن سيارات ”فولفو“ ستكون الأولى التي تحصل على هذه الميزة.

وأضافت الشركة، أن ”التكامل يسمح لأصحاب السيارات بتشغيل وإيقاف سياراتهم، والتحكم في درجة الحرارة والحصول على معلومات السيارة، مثل عمر البطارية، عن طريق إصدار أوامر صوتية إلى الأجهزة المنزلية والمتنقلة التي تدعم Google Assistant“.

وأوضحت أن هذه الميزة ”ستتوفر في الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية، مثل: السويد والنرويج وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وسيتبعها آخرون قريبًا“.

وسيتوفر ”يوتيوب“ عبر نظام المعلومات والترفيه الرقمي الخاص بقمرة القيادة والمقدم من الرقمي ”Snapdragon Qualcomm“، والذي أعلنت ”فولفو“ أنه سيتم تنفيذه في سيارات الدفع الرباعي الكهربائية القادمة طراز “ XC40 Recharge“.

وقال كبير مسؤولي المنتجات في شركة ”فولفو“، هنريك غرين، إن ”السماح لعملائنا بمشاهدة مقاطع الفيديو في أثناء الشحن أو في أثناء انتظار اصطحاب أطفالهم من المدرسة، هو جزء من وعدنا بجعل حياتهم أفضل وأكثر إمتاعا“.

وأضاف ”مع طرح، يوتيوب، وخدمات البث الرئيسة الأخرى قريبا، يمكن لعملائنا الاستمتاع باستراحة الشحن بدلاً من رؤيتها على أنها مجرد متاعب؛ ما يجعل ملكية السيارة الكهربائية أسهل قليلا“.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، لن يتمكن مالكو سيارات ”فولفو“ من مشاهدة مقاطع فيديو ”يوتيوب“ على الشاشة إلا عندما تكون السيارة ثابتة.

وسيضمن ذلك تجنب ”فولفو“ هذا النوع من الجدل الذي تورطت فيه شركة ”تسلا“ الأمريكية لصناعة السيارات أخيرا، بسبب السماح للسائقين بالتمتع بألعاب الفيديو في أثناء القيادة؛ ما دفعها على الفور إلى تعطيل هذا الخيار، بعدما فتحت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة التابعة لوزارة النقل الأمريكية ”NHTSA“ تحقيقا واسعا.

ومن التطبيقات الأخرى التي سيتمكن مالكو ”فولفو“ من تحميلها قريبا إلى نظام المعلومات والترفيه الخاص بهم، تطبيقا الملاحة ”Sygic“ و“Flitsmeister“ وتطبيقا الشحن ”ChargePoint“ و“Plugshare“ وخدمات مواقف السيارات ”SpotHero“ و“ParkWhiz“.

وتعد شراكة ”فولفو“ مع ”غوغل“ جزءًا من خطوة أكبر قام بها العملاق السويدي لتسهيل المزيد من الخدمات الرقمية وإلابقاء على رفاهية الركاب، لا سيما في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لتقديم ”Ride Pilot“، وهي ميزة القيادة الذاتية الجديدة ”غير الخاضعة للإشراف“.

ووفقاً لتقارير، فمن المتوقع أن تتضمن سيارات ”فولفو“ الكهربائية القادمة هذه الميزة، ما يسمح للسائقين بعدم استخدام اليدين في أثناء الرحلة، وستقدم الشركة هذه الميزة في الولايات المتحدة أولا، ثم ستقوم لاحقا بإحضارها للأسواق الأخرى على مستوى العالم.