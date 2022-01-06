طريقة تحميل FIFA 2022 للموبيل بخطوات بسيطة ومتطلبات التشغيل

تحميل FIFA 2022 من أهم الامور التي يبحث عنها الكثير من محبي سلسلة ألعاب فيفا لكرة القدم ذلك بعد إعلان شركة إي سبورت عن إصدار النسخة التجريبية للعبة قبل شهرين من الآن واللعبة من تطوير شركة EA Sport المتخصصة في الالعاب الرياضية وخاصة لعبة كرة القدم وتعمل اللعبة علي غالبية منصات الألعاب الإلكترونية مثل بلاي ستيشن وأكس بوكس ويندوز كما تعمل علي الهواتف المحمولة بنظامين أندرويد وأي أو أس وتعتبر لعبية efootball 2022 هي المنافس للعبة fifa 2022 في عالم ألعاب كرة القدم وسوف نتعرف معكك خلال هذا المقال علي خطوات تحميل FIFA 2022 ومميزات الإصدار الجديد من الللعبة بعد الإعلان عن النسخة التجريبية رسميا.

مميزات لعبة فيفا 2022 الجديدة

تمت اضافة اللاعبين الجدد بعد أخر تحديث لسوق الانتقالات في الدوريات الكبري .

ايضا إضاقة معظم الدوريات الكبري مثل الدوري الانجليزي والفرنسي والالماني والدوريات الكبري إلي جانب البطولات الدولية .

كذلك اضافة امكانية العمل على إنشاء النادي وتقوم انت بدور المدير الفني وتعمل على تطوير الفريق حسب ما تراه صحيحا

تمت اضافة العديد من الاندية الجديدة من مختلف الدوريات حول العالم والتي منحت الترخيص للعبة ايضا .

اضافة التعليق والتحكم في الموسيقى التصويرية واصوات الجماهير حسب ذوقك وهذا ما كان غائبا في كافة النسخ القديمة حيث كانت الموسيقى تلقائية ومكررة .

امكانية التحكم في صعوبة اللعب من الضعيف المتوسط الى العالي جدا .

امكانية لعب اللعبة دون انترنت اصبحت واردة .

كذلك تاتي الواجهه الرئيسية للعبة بالعديد من اللغات منها اللغة العربية.

أعلنت اللعبة عن إضافة التعليق العربي رسميا.

سوف تجد تحسن كبير في الجرافيك ورسومات اللاعبين حيث تقترب إلي صور الاعبين الحقيقة بدرجة كبيرة.

النسخة المتاحة الان هي النسخة التجريبية وومتوقع نزول النسخة الرئيسية بكامل المميزات خلال الشهر القادم.

طريقة تحميل FIFA 2022

اللعبة تعتبر إالي الان نسخة تجريبية لذلك قد تحتاج إلي برنامج VPN للحصول عليها وتقوم بتغير الدولة إلي أحد البلاد المدعومة مثل كندا ثم: