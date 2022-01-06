احصل على أكواد فري فاير للحصول على جواهر والفوز باللعبة وما هي أهمية الأكواد في لعبة Free Fire

اكواد فري فاير عبارة عن رمز معين يعطي ميزة محددة تجعل اللاعب متميز وتزيد من كفاءته في اللعبة مما يؤدي لانضمامه في صفوف المحترفين وذلك عن طريق تجميع عدد كبير من المميزات الجديدة والمتنوعة مثل شحن الجواهر وكود القراصنة وغيرهم من الاكواد، حيث أن هذه الأكواد مأخوذة من الموقع الرسمي الخاص باللعبة.

اكواد فري فاير

إليك أبرز أكواد فري فاير للحصول على الجواهر:-

كود الاستعادة الخاص بفري فاير: Y7PS 1HR 23H4 .

Y7PS 1HR 23H4 . كود جديد لفري فاير: G4D1 126E 4D5S .

G4D1 126E 4D5S . كود سكار تيتان فري فاير: D4G1 D33S D5D4 .

D4G1 D33S D5D4 . كود فاير باس: X90B 1SD6 WSFW .

X90B 1SD6 WSFW . كود لرقصة العرش: Y76S 1LR6 56L1 .

Y76S 1LR6 56L1 . كود رقصة القلب: Z1KS 1ET6 43S1 .

Z1KS 1ET6 43S1 . كود رقصة الكرسي: Y7KS 1ER6 23H1 .

Y7KS 1ER6 23H1 . كود استرجاع حساب فري فاير: SLPS UJGM P1MR .

SLPS UJGM P1MR . MP40 الصفراء: Y3PS BVA1 KJHY .

Y3PS BVA1 KJHY . اكواد شرط البوتات: F2PS ABG1 OABG .

F2PS ABG1 OABG . كود ل 3 الف جواهر فري فاير: AZGB 8U8I 1QML .

AZGB 8U8I 1QML . كود جلد التنين: SD19 RKJ1 75GR .

SD19 RKJ1 75GR . كود إلغاء الحظر: HGKASSLUWPVS .

HGKASSLUWPVS . كود لصندوق لوت سلاح ببغاء استوائي: 4EUWRCXKPLV8 .

أهمية اكواد فري فاير

مستخدمي اكواد فري فاير يحصلون على العديد من المميزات وكل ميزة تختلف عن الاخرى على حسب الكود المستخدم فيها، سنتعرف على بعض المميزات فيما يلي:

كود لرقصات فري فاير المتميزة.

كود للحصول على سكنات فري فاير المفضلة للكثير من اللاعبين.

كود لفتح باكدجات الجواهر في اللعبة.

كود كريمنال الخاص باللعبة.

كود للحصول على شحن جواهر فري فاير مجانيًا.

كيف يمكن تشغيل كود الاستعادة في لعبة فري فاير

تجدر الإشارة إلى أنه لتفعيل رمز الاسترداد ، يجب اتباع الخطوات التالية ، كما يجب مراعاة ضوابط اللعبة المعتمدة: