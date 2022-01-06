تشغيل GTA V APK للاندرويد 2022 إصدار Grand Theft Auto: Vice city وإصدار GTA: San Andreas

تشغيل GTA V APK ، صيغة APK هي صيغة ملفات التي تعمل على أنظمة أندرويد خاصة الألعاب والتطبيقات ولا تعمل أي صيغة ملف أخرى لتشغيل التطبيقات والألعاب على الهواتف الأندرويد. ونشرت ROCK STAR GAME على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. عن إصدار لعبة GTA V للاندرويد بمتطلبات وشروط خاصة. وكان هذا الإعلان في عام 2019. حيث نشرت أول إصدار لها على الهواتف وهو لعبة Grand Theft Auto: Vice city والتي هي أقدم إصدار لها على الأجهزة الأخرى منذ عام 2001. ويليه بعدة أشهر إصدار GTA: San Andreas وتوالت بعد ذلك عدة إصدارات أخرى منها جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز، وتشيانا تاور، وجراند ثفت أوتو 3. وفي الفقرات التالية والتي سنسرد لكم فيها كيفية الحصول على كلا الإصدارين من لعبة GTA V الأصلية على جوالاتكم المحمولة. كما سنعرض لكم أهم شروط اللعبة لتشغيلها بسلاسة.

تشغيل GTA V APK إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد 2022

لعبة Grand Theft Auto فايس سيتي مشهورة للغاية. حيث ملايين من المستخدمين يبحثون عن الحصول عليها للكمبيوتر والأجهزة المختلفة. وفي الآونة الأخيرة ومع أستخدام الهواتف المحمولة بشكل مستمر في الحياة اليومية فيبحث مستخدميها عن الحصول على هذا الإصدار من لعبة سرقة السيارات الكبرى في المدينة. التي تدور أحداثها على شخص واحد يقوم بمهام كبيرة مثل السطو على المعارض التجارية وعلى المارة في الشوارع. ويمكن الآن الحصول على لعبة Grand Theft Auto: Vice city من خلال الدخول على GOOGLE PLAY APP. ثم البحث عن لعبة GTA V للاندرويد واختيار فايس سيتي من الإصدارات المتاحة. ثم الدفع الإلكترونى والمقدر بـ 25 ريال سعودي. ويتم الدفع بالبطاقة الائتمانية الخاصة بالمستخدم. وسيتم الحصول على اللعبة بنجاح. وقبل الدفع يجب التأكد من وجود الشروط التالية في جوالك. وهي تعتبر شروط متوفرة في معظم هواتف المستخدمين.

تشغيل GTA V APK تشترط وجود مساحة تخزينية 3 جيجا بايت فقط.

تشترط وجود مساحة تخزينية 3 جيجا بايت فقط. ذاكرة الوصول العشوائية 4 جيجا تكفي لتثبيت لعبة GTA V الأصلية .

. سناب دراجون محلل أداء الجوال يجب أن يعمل بأداء رباعي النواة وهو 720G يكفي لتعمل اللعبة بشكل سلس.

ANDROID 10.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد نسخة 2022

ولاية سان اندرياس هي ولاية أمريكية خيالية تم تصميمها خصيصا للعبة الشهيرة وبها ثلاثة مدن تدور حولها جميع أحداث هذا الإصدار الخرافي والذي يتميز بمهام كبيرة من رئيس عصابة ويضم تحته ثلاثة أشخاص سيئين السمعة. ويمكن لعب GTA: San Andreas بشخص واحد من الثلاثة أشخاص كما يمكن اللعبة بالثلاثة معا وكل فرد له مهامه الخاصة في المدينة. ويمكن تثبيت لعبة GTA V الأصلية سان اندرياس من خلال أيضا جوجل بلاي مثل خطوات فايس سيتي التر تم عرضها في الفقرة السابقة. ولكن مع تغيير قيمة الدفع حيث لعبة Grand Theft Auto: San Andreas تصل قيمتها إلي 30 ريال سعودي و129 جنيها لجمهورية مصر العربية. كذلك تختلف شروط هذا الإصدار عن شروط إصدار فايس سيتي حيث يجب توفير تلك الشروط الأتية.

تشغيل GTA V APK سان أندرياس مساحتها كبيرة 5 جيجا بايت فيجب إخلاء هذه السعة في الجوال.

سان أندرياس مساحتها كبيرة 5 جيجا بايت فيجب إخلاء هذه السعة في الجوال. كما تتطلب 6 جيجا RAM ذاكرة وصول عشوائية.

المعالج المتوسط لا يجدى نفعا في هذه اللعبة لأنها كبيرة ومهامها كبيرة فيجب وجود معالج 865G سناب دراجون ثماني النواة.

معالج رسوميات GPU ADRENO وذلك لآن اللعبة تعمل بجودة ووضوح للصورة بشكل كبير.

كما تعمل لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس على اندرويد 11، 12 القادم.

والآن سيتم تشغيل GTA V APK للاندرويد النسخ الأصلية 2022 على الهواتف بشكل صحيح. إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city وإصدار GTA: San Andreas. وذلك يجب التأكد أولا من إمكانيات هاتفك لتشغيل الألعاب. نتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالفرح والسعادة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.