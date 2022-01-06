رسميا تشغيل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد موعد نزولها من KONAMI ومتطلبات تشغيل PES 2022

تشغيل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد ، عند ذكر كلمة إي فوتبول بيس 2022 نتذكر أفضل ذكريات منذ عام 2006 حيث أول ظهور للعبة المميزة عبر شركة KONAMI. الذي تتوالى التحديثات والإصدارات فائقة الجودة لهذه اللعبة الشهيرة والتي يحبها عاشقي كرة القدم حول العالم. حيث تدخلك في عالم من المنافسة واللعبة على البطولات. كما يمكن اللعبة الحر باختيار خاصية ماستر ليج. وكذلك يتم اختيار الفرقة التي تقوم باللعب بها ثم يتم اللعب بالدوري الممتاز الخاص بها. وتقوم بشراء اللاعبين وضمهم إلى فريقك للمنافسة على الدوري وبطولة دوري أبطال أوروبا. وذلك يتم على أجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن فقط. ولكن إصدار eFootball PES للاندرويد يختلف كثيرا عن هذه الإصدارات السابقة. حيث بعد تسجيل دخولك للعبة تختار فريق ضعيفا وتقوم باللعب به وتدريبه ومع كل فوز في مباراة يتم الحصول على لاعب قوي حتى أكتمال فريقك القوي وذلك في إصدار eFootball PES 2021. واليوم سوف نتعرف سويا الموعد النهائي لإصدار لعبة eFootball PES 2022 على الهواتف من كونامي. كما سنعرض أيضا متطلبات التشغيل.

موعد نزول تشغيل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد

لم يتم حتى الآن نزول PES 2022 رسميا على جوالات أندرويد حيث ازدادت بعض الأخبار الغير رسمية من قبل أصحاب مواقع الألعاب التي تقوم بالتعديل على ملفات اللعبة وتحديثها وتحديث انتقالات اللاعبين إلي أنديتهم الجديدة كما يتم تحديث شكل اللاعبين لشكلهم الجديد الحالي. ويتم بعد ذلك إصدار إي فوتبول بيس 2022 عبر الموقع الخاص بهم كلعبة حصرية بين المواقع الإلكترونية. ولكن هذه كلها أجتهادات للفوز بزائر داخل الموقع وسرقة بياته. والخبر الرسمي الذي حدث من قبل كونامي هي أن من المفترض نزول اللعبة رسميا في أكتوبر الماضي ولكن تم التأجيل وذلك لتطوير أكثر للإصدار المنتظر. وتم تأجيله إلى ديسمبر 2021 الماضي. وكذلك تم التأجيل مرة أخرة وتعويض محبي اللعبة بـ 400 ألف GP عن التأجيلات التي حدثت. حيث قامت أيضا بتحديث لعبة إي فوتبول بيس 2021 الإصدار الحالي إلي 2022 بأحدث انتقالات اللاعبين إلي أنديتهم الجديدة وأبرزهم ليونيل ميسي إلي باريس سان جيرمان. كذلك كريستيانو رونالدوا إلي المان يونايتد. وروميلو لوكاكو إلي تشيلسي من إنتر ميلان فريقة السابق. وتم نزول خبر رسمي عن تشغيل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد أنه سيكون متاحا في مارس القادم 2022. تحديدا بعد انتقالات اللاعبين في الموسم الشتوي.

تثبيت لعبة eFootball PES 2022 للاندرويد من جوجل بلاي

كما ذكرنا أن اللعبة ستكون متاحة في مارس القادم 2022 ويتم تثبيتها مثل إصدار لعبة إي فوتبول بيس 2021 من جوجل بلاى بالبحث عنها في التطبيق. والنقر على تثبيت حيث أن يتم التثبيت بشكل مجاني. ولكن تشغيل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد تشترط بعض الشروط للتشغيل السليم. حيث أن شركة كونامي لا تتطلب في ألعابها إلي شروط هائلة وصعبة حيث أن الشروط كالتالي.

4.5 جيجا بايت مقسمة 2.5 جيجا بايت عند التنزيل من جوجل بلاي وبعد تسجيل الدخول علي اللعبة يتم إظهار تحديث حجمه 2 جيجا بايت أخرى.

كما يجب لتشغيل PES 2022 ذاكرة وصول عشوائية 4 جيجا بايت كمتوسط وإذا كانت أقل ستكون اللعبة بها تقطيع.

ذاكرة وصول عشوائية 4 جيجا بايت كمتوسط وإذا كانت أقل ستكون اللعبة بها تقطيع. معالج متوسط كافي جدا للحصول على أفضل أداء للعبة حيث معالج رباعي النواة يعطيك أفضل أداء.

eFootball PES 2021 تعمل على أندرويد 9 و10 و11. كذلك لعبة eFootball PES 2022 تعمل على نفس الأنظمة وربما أندرويد 9 سيكون بطيئا نوعا ما.

والآن وصلنا إلى نهاية المعلومات عن تشغيل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد وموعد نزلها الرسمي للجوالات. كما عرضنا أيضا لكم في تلك المقالة أهم متطلبات لعبة إي فوتبول بيس 2022. نتمنى لكم الفوز في مباريات اللعبة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.