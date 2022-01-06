نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES علي اجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر في المقال التالي
تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES، لعبة إي فوتبول بيس واحدة من الألعاب المثيرة والشقية لكرة القدم والتي لها أهمية في عالم فيديو كرة القدم للألعاب الجرافيك لذا يحرص الكثير من اللاعبين على تنزيلها، وتحديث الملف الخاص بها لتكون متاحة مع مختلف اللاعبين على مختلف الأجهزة، وعبر الآتي من الفقرات الآتية نوضح أهم المعلومات التي تخص الطريقة التي من شأنها أن تيسر من إجراء تحديث على اللعبة الإلكترونية إي فوتبول بيس، وكل موسم للعبة بيس يكون له التحديث الخاص به ولكن التحديث الذي نحن بصدده الآن يكون للإصدار الخاص باللعبة للعام ألفين واحد وعشرين وللحصول على ذلك التحديث يرجى اتباع ما يلي بالخطوات القادمة.
تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES
هناك عدد ثلاثة من التحديثات وهذا م يكون في حالة ما إذا دخل اللاعب باستعمال جهازه لتحديث اللعبة، ويتم هذا التحديث من خلل الاستعانة بالمنصة الخاصة بمجتر جوجل بلاي، وعن أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في التحديث للعبة بيس نتحدث بالتفصيل من خلال ما يلي من السطور الآتية:
خطوات تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES
هناك خطوات معنية وكم ذكرنا لا بد وأن تكون عبر الجوجل بلاي وتلك الخطوات نذكره على هذا النحو الآتي:
- في البداية لا بد للاعب أن يقوم بالفتح للعبة وسيتم بعد ذلك الإرسال للرسالة الخاصة بخطأ الدخول ولا بد بعد ذلك أن يقوم اللاعب بالنقر على الكلمة OK.
- سيكون هناك دخول تلقائي لمتجر جوجل بلاي يتم بشكل آلي، حيث يتواجد هناك عدد خيارين أخدهما إما تحديث للعبة اي فوتبول بيس أو أن يقوم اللاعب باختيار خيار إلغاء اللعبة من جهازه الهاتفي.
- الخطوة التالية هي أن يقوم اللاعب بالنقر على الزر الخاص بالتحديث حيث أنه سيتم تنزيل التحديث بالحجم المقدر بثلاثمئة وحد وعشرين ميجا بايت وهذا حال كان الجهاز من نوع أندرويد.
- ينقر اللاعب على بلاي.
- سيتم التحويل الآلي للاعب لنسخة اللعبة آليا، وستظهر الرسالة الخاصة بالتحديث.
- بعد أن يقوم اللاعب بالتحديث لذلك التحديث تصبح بعدها محدثة ويتم الفتح وبشكل تلقائي للعبة بيس.
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