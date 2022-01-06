أعلنت "لجنة المعلوماتية والحريات" الفرنسية فرض غرامات كبيرة على "غوغل" و"فيسبوك" بسبب "ملفات تعريف الارتباط" (cookies) التي يتم استخدامها لأهداف الإعلانات.
وقررت اللجنة فرض غرامة على "غوغل" قدرها 150 مليون يورو، و60 مليون يورو على "فيسبوك".
تتولى "لجنة المعلوماتية والحريات"، حماية خصوصية الفرنسيين من الانتهاكات في المجال الإلكتروني والرقمي.
وملفات تعريف الارتباط، هي ملفات صغيرة يتم تثبيتها بواسطة مواقع الانترنت على أجهزة زوارها لأغراض تقنية أو لإعلانات محددة الأهداف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تفرض غرامات بأكثر من 200 مليون يورو على ”فيسبوك” و”جوجل” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.