العاب اكشن بدون نت 2022 تثبيت لعبة black ops للأندرويد

هناك الكثير من العاب اكشن بدون نت مثل لعبة black ops والتي تعد من ألعاب الأكشن والإثارة، حيث تقوم بالاختباء من الأعداء حتى تظل على قيد الحياة، وتعد هذه اللعبة من الألعاب الذي يحبها الكثير من الأشخاص الذين يفضلون ألعاب المعارك والحروب والتشويق، لأن اللعب يظل في ساحة المعركة التي أنهت عصر الحرب الحديثة، ويقاتل دون أن يكتشفه أحد، لذا عليك التخلص من الأعداء القادمين من جميع الاتجاهات.، ويجب أن تكون بطلاً في لعبة الحركة والإثارة، وتعتبر اللعبة مجانية هذا أكثر ما يميزها، كما يمكنك الاستمتاع باللعبة دون الاتصال بالإنترنت المستمر.

أفضل العاب اكشن بدون نت

لعبة بلاك أوبس للأندرويد black ops عبارة عن قاتل سري ينزل ساحة المعركة، ويجب الفوز لإنقاذ حياتك من الموت، لذلك عليك أيه الجندي الشجاع في هذه اللعبة البقاء على قيد الحياة، تشبه لعبة فري فاير، وإتمام المهام، لذلك تعد اللعبة:

مناسبة لمحبي ألعاب SWAT.

مثيرة للاهتمام حقًا لأن الأعداء يشبهون الموجة، وعليك القضاء على جميع الأعداء للفوز بالمستوى.

كما يمكنك اختيار العديد من البنادق لإطلاق النار على أعداك، حتى تحافظ على حياتك إثناء اللعب، وكل ذلك دون اتصال بالإنترنت.

الكثير يحب ألعاب البنادق والأسلحة فأن تلك اللعبة توفر لك هذه الميزة والتي تستطيع التنقل بين المباني حتى تبحث عن الأعداء.

وإذا كنت تحب ألعاب الرماية في وضع عدم الاتصال، فهذه اللعبة مثالية لك ومُحسّنة لهواتف الأندرويد.

مميزات لعبة black ops

تحتوي اللعبة على العديد من المميزات الرائعة من أهمها:

لعبة الإثارة والحركة: تساعدك اللعبة على الاختباء في العديد من الأماكن والبحث عن الأعداء وقتله.

كما توفر لك لعبة الرماية والعديد من الأسلحة الأخرى.

تحتوي اللعبة على رسومات عالية الجودة وألوان رائعة، يمكنك الآن تحميلها على هواتف الاندرويد بلك سهولة.

كما أن اللعبة ذات حجم صغير يمكنك تحميلها على الهاتف دون أخذ مساحة كبيرة، ويمكنك اللعب دون الاتصال بالإنترنت.

تمنحك اللعبة الخوض في معركة مميزة وغير تقليدية عن باقي الألعاب المشابهة، من خلال الاختباء من الأعداء فوق أسطح المباني.

كما تجد باللعبة الكثير من البنادق التي تساعدك على إتمام المهام.

وعند الانتهاء من كل مهام سوف تحصل على طلاقات من النار جديد.

تثبيت لعبة بلاك أوبس للاندرويد

ومن الدخول على متجر تطبيقات الأندرويد يمكنك تنزيل لعبة بلاك أوبس وتشغيلها على هاتفك بدون اتصال مستمر بالإنترنت فيها من العاب اكشن بدون نت وقد حازت على أكثر من 5 مليار عملية تثبيت.