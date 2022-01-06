طريقة تحميل لعبة pubg NEW STEAT ببجي نيوستيت اخر اصدار للاندرويد الموقع الرسمي

تزايدت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة عبر محرك البحث جوجل عن طريقة تحميل لعبة ببجي نيوستيت آخر إصدار وذلك بعد أن أعلنت شركة PUPG Studios عند طرح إصدار جديد كلياً من لعبة الرويال باتل الشهيرة PUPG MOBILE، والجدير بالذكر أن هذه النسخة تختلف كلياً عن الإصدار الأول من اللعبة من حيث بيئة اللعب والأسلحة والواقعية وتم إضافة وإدخال مهام ومميزات جديدة لم تكن موجودة في الإصدارات السابقة، الأمر الذي جعل العديد من الأشخاص يتهافتون لتحميلها على هواتفها الذكية، وفي هذا الصدد نقدم لكم مقال اليوم الذي نستعرض من خلاله خطوات تحميل اللعبة، فقط تابعو معنا ما يلي عبر موقعنا ثقفني.

تحميل لعبة ببجي نيو ستيت للأندرويد

لعبة ببجي نيوستيت هو إصدار جديد للعبة ببجي الشهيرة طرحته شركة PUPG STUDIOS مؤخراً وتقوم فكرته على القتال بين 100 فرد يتصارعون جميعاً للبقاء حتى النهاية وسبيلهم إلى ذلك الاستراتيجيات العسكرية والأسلحة المتطورة التي تساعدهم على الفوز والتقدم في مستويات اللعبة المختلفة، ويمكنكم الأن تحميلها على الأندرويد والبدء في خوض مغامرة ممتعة وشيقة للغاية ستأخذك في جولة مثيرة بين الجبال وفي الصحاري والغابات لتقاتل أقوى اللاعبين في العالم وتحقق الانتصارات، وفيما يلي خطوات تحميل لعبة ببجي نيوستيت للأندرويد:

قم بفتح متجر جوجل ثم اكتب اسم اللعبة في صندوق البحث واضغط على زر Search.

اضغط على أيقونة اللعبة التي ستظهر في قائمة البحث ثم انقر على زر تثبيت.

بعد الإنتهاء من عملية التثبيت يمكنك فتح اللعبة من خلال أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

مميزات لعبة ببجي نيو ستيت

إحدى أهم المميزات التي ساهمت في تدعيم شعبية لعبة ببجي نيوستيت هي درجة الواقعية العالية التي تتسم بها اللعبة والتي تضفي على الأجواء الإثارة والتشويق ولا تشعرك بالملل أبداً بالإضافة إلى المميزات التالية: