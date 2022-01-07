نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن اكواد فري فاير الحديثة لعام 2022 الصالحة للجميع 100% من موقع Garena الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن اكواد فري فاير الجديدة لعام 2022 وأخر تحديثاتها الخاصة بسيرفر الشرق الوسط وهي أكواد غير مستخدمة صالحة للجميع، كودات فري فاير الصالحة للاستعمال وأكواد خاصة بلعبة free fire فقط، أن كودات فري فاير هي عبارة عن عدد من الحروف والأرقام يتم تجميعها، وهي تتكون من عدد 12 سواء كان هذا العدد يتكون من الحروف أو الأرقام، وبيتم إدخالها في المربع المخصص لذلك، سواء كان هذا بداخل الموقع الرسمي للعبة جارينا Garena أو داخل المواقع الأخري الرسمية، وذلك من أجل الحصول على ما يريد اللاعب من أسلحة وسكنات وكذلك رقصات مجانية وأيضا الحصول علي الهدايا والجواهر.

اكواد فري فاير

يمكنك شحن أكواد لعبة Free Fire وذلك فور الدخول في الموقع الرسمي للعبة وهو موقع غارينا Garena وذلك عن طريق بعد الخطوات التالية:

ادخال رقم الكود الذي تريده سواء كان خاص برقصات أو سكنات أوغير ذلك.

وذلك بعد كتابة الايدي وهو رقم المعرف الخاص بكل لاعب.

ثم إدخال البيانات الخاصة باللاعب من اجل ربط الحساب الخاص باللعبة بال id أو بالحساب الخاص.

نقوم بإتباع التعليمات بعد ذلك مثل ادخال دولتك والكود الخاص بها وما الى ذلك من البيانات المطلوبة في الموقع.

كودات فري فاير صالحة للجميع 2022

أحدث أكواد لعبة فري فاير التي تمكنك من الفوز بالمزيد من الجواهر وذلك عن طريق استبدال اكواد فري فاير لذلك سنتعرف علي بعض تلك الكودات التي يمكننا استخدامها وهي مايلي:

كود DDFRTY1616POUYT/FREEPET

هناك أيضا كود SDAWR88YO16UP/FREE DJ alok charcter

ADART88HKPOU/outfit.

أكواد سكنات فري فاير

هناك العديد من كودات فري فاير التي تعمل على زيادة السكنات والرقصات ويكون منها:

كود رقصة العرش وهو الأشهر من بين الكودات الخاصة باللعبة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

الكود الخاص برقصة القلب والذي يتمثل في ZIKS IED6 43SI

كود رقصة الكرسي ويمكن الحصول عليه عن طريق كتابة Y7KS IERD 23HI

وفي حالة عدم الوصول الى ما تريد من هذه الكودات بالرغم من ادخال الكود بالشكل الصحيح، يرجو منك المحاولة مرة اخري وذلك نظرا لما يكون من إقبال شديد على مثل هذه الكودات وهذا يعمل على انشغالها في بعض الأحيان.

أكواد free fire رقصة العرش