اشحن ببجي pubg uc.. كيفية الحصول على شدات ببجي موبايل 2022 للأندرويد والآيفون

كيفية الحصول على شدات ببجي للاندرويد والايفون، يتسأل الكثير من اللاعبين عن طريقة يمكن الحصول من خلالها على شدات ببجي للأندرويد والايفون بطريقة بسيطة للغاية تسهل عليك الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الشدات، وهي تتمثل في الملابس، والأسلحة التي تناسب موسم ببجي الجديد الذي تم تطويره، لذلك لا تترددوا في الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي أو من خلال شحن بطاقات ببجي.

كيفية الحصول على شدات ببجي للاندرويد والايفون

أولًا: شحن شدات ببجي للايفون

يمكنكم الحصول على شدات ببجي للآيفون من خلال اتباع الخطوات التالية:

شحن الرصيد الخاص بآبل ايدي من خلال البطاقة الايتونز.

بعد ذلك يمكنكم فتح اللعبة بإدخال الحساب الذي ترغبون في إضافة الشدات إليه.

يمكنكم بعد ذلك الضغط على كلمة شدات الموجودة داخل اللعبة، حيث يمكنكم شراء الكمية التي تحتاجون إليها.

يمكنكم الدفع بكل بساطة من خلال البطاقات التي تم شحنها.

ثانيًا: شحن بطاقات جوجل بلاي

يمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول على شدات ببجي للاندرويد:

الدخول على حساب جوجل الخاص بك وشحن رصيد فيه من خلال البطاقات الخاصة بجوجل بلاي.

بعد ذلك يمكنكم الدخول على اللعبة وتسجيل الدخول لحسابكم الذين يرغبون في شراء الشدات له.

يمكنكم بعد ذلك الدخول على كلمة شدات الموجودة في اللعبة واختيار ما ترديه من الشدات.

بعد ذلك يمكنكم الدفع من خلال حساب جوجل الذي قمت بشحنه مسبقًا.

شحن شدات ببجي 2022

يمكنكم شحن شدات ببجي بشكل رسمي من خلال الدخول على تطبيق جوجل، وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول على متجر التطبيقات وتنزيل تطبيق شدات ببحي .

بعد ذلك سوف يعرض لك التطبيق الخطوات التي يمكنكم من خلالها الحصول على شدات ببجي.

وتعتبر شدات ببجي هي العملة الافتراضية التي تضاف إلى حساب اللاعب، فهي بديل الأموال التي يتم شحنها داخل حساب اللاعب وبعد الشحن يمكن للاعب من خلال الشدات شراء كل ما يلزمهم من ملابس وأسلحة ومركبات وغيرها من مستلزمات لعبة ببجي داخل المتجر، وتساعد تلك السمات اللاعبين على الفوز في المباريات.