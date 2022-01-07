طريقة تحميل واتساب الذهبي النسخة الجديدة 2022 للأندرويد كافة الهواتف الحديثة وخطوات التسجيل عليه

يلجأ الكثير من الناس إلى السؤال عن طريقة تحميل واتساب الذهبي النسخة الجديدة، حيث أن تطبيق واتساب الذهبي هو نسخة محدثة، وتمنح الكثير من المميزات، والكثير من الخصوصيات التي لا يمكن حتى مقارنتها مع الواتساب العادي، كما أن الواتساب الذهبي يزيد من كثرة الوقت المتاح لوضع الحالات، وصغير الحجم، وعديد الوسائط، وإن كنت ترغب في معرفة طريقة تحميل واتساب الذهبي تابع هذا المقال.

طريقة تحميل واتساب الذهبي النسخة الجديدة

هنالك أكثر من طريقة تحميل الواتساب الذهبي، ولكن أحيانًا سياسة الأمن الخاصة بالواتساب تقوم بإيقاف تحمليه، ولذلك سوف نعرض لكم أسهل طريقة لتحميل الواتساب الذهبي وأكثرهم أمانًا، ومع الخصائص الفريدة التي يقدمها هذا الواتساب، فإن نقاط تحميله الأتية في غاية السهولة:

نقوم بتفعيل خاصية التحميل من مصادر خارجية داخل إعدادات الهاتف.

نحمل الواتساب الذهبي من الرابط الخاص بهذا الواتساب الذهبي.

ننتظر التحميل الخاص بالواتساب على طريقة APK.

بعد انتهاء عملية التحميل، ستجد التطبيق تم تثبيته بنجاح على هاتفك.

نفتح التطبيق ونسجل فيه بنفس طريقة تسجيل الواتساب الأخضر عن طريق كتابة الرقم الخاص بك.

نوافق على جميع السياسات وسنجد الواتساب الذهبي جاهز بجميع خصائصه، ومميزاته وبطريقة غاية في السهولة.

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قبل البدء في طريقة تحميل واتساب الذهبي، علينا السؤال أولًا عن الواتساب الذهبي نفسه وخصائصه مقارنة بالواتساب الأخضر العادي، يعرف عن الواتساب الذهبي أو واتساب بلس أنه واتساب المميزين، حيث أن الواتساب الذهبي يقوم بعرض الأشخاص المتصلين بالإنترنت في الصفحة الرئيسية، ولا يقوم الواتساب العادي بذلك، كما أنه يمكنك أن تجلس على الواتساب بلس دون أن يتم إظهار أنك متصل بالإنترنت، وهي ميزة ممتازة أنك ترغب في الإنعزال لمدة قصيرة.

الواتساب الذهبي يعطيك الحرية في تسريع التسجيلات الصوتية والمقاطع الصوتية، كما أنه يمنحك الحرية في فتح فيديو أو حتى إخفاء فيديو، والتحديثات الأخيرة له إضافة الوضع الداكن، ويمتاز أيضًا الواتساب الذهبي بأن مدة عرض فيديوهات الحالة تزيد الواتساب بلس الأخضر، ومعه أيضًا الكثير من الخيارات والخصائص في المحادثة لا توجد إلا عند الواتساب بلس فقط، كما وضعت الشاشة قفل يمكنه إخفاء المحادثات الغاية في الخصوصية والتي لا تريد لأحد أن يراها.